Бедные ноги: новый Citroen C4 на испытаниях Euro NCAP не дотянул до 5 звёзд

Французский компактный хэтчбек третьего поколения построен на современной модульной платформе CMP и щедро оснащён системами безопасности, но к их работе есть претензии. «Тщательнее надо», — заявили эксперты Euro NCAP и присудили машине четыре звезды итогового рейтинга.

Премьера Citroen C4 состоялась летом прошлого года, продажи начались в сентябре и хитом новый C4 пока не стал: по данным ресурса CarSalesBase, с января по март этого года в Европе реализовано 11 056 экземпляров — средненький результат, далеко не самый лучший, но и не худший в С-классе. Для сравнения скажем, что VW Golf за тот же период разошёлся тиражом 58 342 шт., Ford Focus – 27 771 шт., Peugeot 308 — 20 940 шт., Renault Megane — 20 440 шт., Kia Ceed — 15 596 шт. Позади Citroen C4 оказались такие достойные модели, как Skoda Scala (продано 10.141 шт.), Fiat Tipo (8976 шт.) и Mazda 3 (4967 шт.).

5-звёздный рейтинг Euro NCAP наверняка помог бы привлечь к Citroen C4 больше покупателей, но, увы, до высшей оценки новый хэтчбек не дотянул — многовато слабых мест.

Напомним, что в прошлом году Euro NCAP существенно расширил и ужесточил программу испытаний. Так вот новый фронтальный удар с 50-процентным перекрытием о движущуюся навстречу тележку с установленным на неё деформируемым барьером выявил у Citroen C4 слабую защиту ног передних седоков: у водителя правая голень зафиксировала пограничный оранжевый уровень нагрузок, у пассажира левая голень зафиксировала красный, максимально опасный уровень, при котором можно и без ноги остаться. Судя по всему, у Citroen C4 неудачная форма центрального тоннеля. В этом же тесте пограничный оранжевый уровень нагрузок зафиксирован на шее манекена, имитировавшего 10-летнего ребёнка на заднем сиденье — есть риск получения перелома.

Оба боковых удара Citroen C4 выдержал хорошо, но изгиб тела водителя при отскоке очень сильный — коричневый (высокий) уровень опасности. Центральной подушки безопасности у Citroen C4 нет, поэтому тест на соударение водителя и переднего пассажира при боковом ударе не проводился.



Оснащение системами активной безопасности у Citroen C4 хорошее, есть даже мониторинг усталости водителя, но куда более важная для получения высшей оценки система автоматического аварийного торможения (AEB) работает неуверенно, допускает наезды на автомобили и пешеходов (смотрите эпизоды в конце видеоролика), а функция распознавания велосипедистов не включена в базовую комплектацию — за неё нужно доплачивать.



В общем, пяти звёзд новый Citroen C4 не заслужил, но и четыре — вполне достойный результат. Для сравнения скажем, что новые Dacia Logan и Sandero получили по итогам испытаний Euro NCAP только по две звезды итогового рейтинга.

