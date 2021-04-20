Новые Dacia Logan и Sandero на испытаниях Euro NCAP: «двойка» на двоих

Комитет Euro NCAP оценил безопасность двух бюджетных новинок на модульной платформе CMF-B, которая ляжет в основу всех будущих моделей Lada . Результат не катастрофический, но посредственный: Logan и Sandero подвели слабый кузов и скромное оснащение электронными ассистентами водителя. В тестах принимал участие кросс-хэтчбек Sandero Stepway, а Логану просто зачли его результаты на родственных началах.

В прошлом году Euro NCAP внедрил новую программу испытаний, в которой стало больше краш-тестов и упражнений для систем активной безопасности, которые должные предотвращать аварии. Приоритет отдаётся именно активной части программы: даже если автомобиль хорошо прошёл все краш-тесты, он не может получить высокий рейтинг без эффективно работающих электронных помощников в базовой комплектации. У бюджетных моделей, понятное дело, таких помощников либо самый минимум, либо нет совсем. Для европейских Dacia Logan и Sandero предусмотрены лишь обычный круиз-контроль и простенькая система автоматического аварийного торможения (AEB), работающая только при движении вперёд и не распознающая пешеходов и велосипедистов. То есть эти машины априори не могли получить 5 звёзд итогового рейтинга, так как не способны пройти бόльшую часть ездовых испытаний.

Тем не менее был надежда, что хотя бы кузов у новых Logan и Sandero окажется крепким. Увы, нет. При новом фронтальном ударе с 50-процентным перекрытием о движущуюся навстречу тележку с установленным на неё деформируемым барьером на грудных клетках водителя и переднего пассажира зафиксирован пограничный оранжевый уровень нагрузок, означающий серьёзный риск получения сильных ушибов и переломов. Такой же риск получения травм эксперты отметили для коленей водителя и переднего пассажира из-за контакта при ударе с твёрдой структурой передней панели. В этом же тесте высокий коричневый уровень нагрузок (тяжёлые травмы, требующие госпитализации) зафиксирован на груди манекена, имитирующего 10-летнего ребёнка на заднем сиденье. На шее сидевшей рядом «6-летней» куклы датчики зафиксировали пограничный оранжевый уровень нагрузок.



Фронтальный удар о стену румынский автомобиль прошёл хорошо, равно как и боковой удар о столб, но при отскоке после бокового удара изгиб тела манекена оказался слишком велик — максимальный, красный уровень опасности. При боковом ударе о деформируемый барьер на груди водителя зафиксирован пограничный оранжевый уровень нагрузок. На «троечку» (оранжевый уровень) оценена геометрия задних подголовников, зато передние справились с натурными тестами на защиту от хлыстовых травм на отлично.

В итоге эксперты Euro NCAP присудили румынским новинка только 2 звезды рейтинга за безопасность и отметили, что разочарованы их скудным оснащением и нежеланием производителя идти в ногу со временем, хотя понятно, что хождение в ногу в данном случае будет означать существенный рост цен, на который ни Dacia, ни родственные в перспективе Лады пойти не могут — потеряется главное конкурентное преимущество.



Добавим, что недавно в Европе стартовали продажи бюджетного электромобиля Dacia Spring, сработанного на базе бюджетного кроссовера Renault Kwid для развивающихся рынков. Есть сильные подозрения, что и две звезды рейтинга Euro NCAP для него окажутся недосягаемыми — кузов модели-донора во всех прошлых NCAP-сессиях проявил себя плохо и существенно улучшить его конструкцию разработчики не смогли.

