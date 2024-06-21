Bentley презентовала «стамбульские» спецверсии Bentayga, Continental GT и Flying Spur

Британская марка слегка обновила Bentley Flying Spur и Continental GT весной прошлого года (кстати, вторую модель в ближайшем будущем ждёт смена генерации). Актуальный кроссовер Bentayga пережил рестайлинг летом 2020-го, длиннобазная версия появилась в мае 2022-го, а гибрид пережил последнюю модернизацию в сентябре того же года. Теперь бренд представил спецверсии Bentley Istanbul Editions трёх перечисленных моделей.

На фото: Bentley Bentayga Istanbul Edition

Автомобили, вошедшие в лимитированную коллекцию Bentley Mulliner Istanbul Silhouette, будут предлагаться у дилера бренда в Стамбуле (Турция). У таких спецверсий Bentayga, Continental GT и Flying Spur кузов имеет тёмный сапфировый оттенок, кроме того, экстерьер дополнен множеством хромированных элементов.



На фото: Bentley Continental GT Istanbul Edition

В салоне есть декоративные детали лазурного цвета, в том числе вышивка на сидениях с изображением достопримечательностей Стамбула. Так, оформление включает в себя отсылки на Девичью башню, Голубую мечеть, Галатскую башню и мосты через пролив Босфор. Ещё интерьер, выполненный в соответствии со стилем Mulliner, украсили вставками из дорогого дерева и камня, а на боковых порогах появились особые металлические накладки.



В основу моделей лимитированной коллекции Bentley Mulliner Istanbul Silhouette легло «спокойное» исполнение Azure. Все перечисленные автомобили оснащаются 4,0-литровым битурбомотором V8. Кстати, в дальнейшем этот двигатель будет работать в составе PHEV-установке, которую получит Continental GT следующего поколения, готовящийся к дебюту.



Лимитированная коллекция Bentley Mulliner Istanbul Silhouette дебютирует до конца текущего месяца. Цены на спецверсии Bentley Bentayga, Continental GT и Flying Spur не разглашаются. Кроме того, в компании не рассказали, сколько именно «стамбульских» экземпляров будет выпущено.



Тем временем британский производитель продолжает заниматься разработкой купе Continental GT следующего поколения. В середине прошлого месяца компания опубликовала первые снимки прототипа будущей новинки: на них запечатлён замаскированный автомобиль, проходящий дорожные испытания.



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Пока что Bentley держит внешность нового Continental GT в секрете, однако дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко уже предположил, как будет выглядеть следующая двухдверка. Совпали ли его представления с реальностью, мы узнаем совсем скоро: премьера новинки пройдёт до конца этого месяца.

