Bertone GB110: знакомый силуэт, 1100 л.с. и топливо из пластиковых отходов

Возрождённая компания Bertone опубликовала изображения и краткое описание своей первой в новейшей истории модели — среднемоторного суперкара GB110. Производство начнётся в 2024 году, будет выпущено 33 экземпляра.

Имя Bertone ассоциируется прежде всего с кузовным ателье, основанным в 1912 году итальянским дизайнером Джованни Бертоне. Пик славы ателье пришёлся на вторую половину XX века, когда были созданы его основные шедевры, определившие вектор развития мирового автодизайна. К реалиям бизнеса XXI века компания Bertone оказалась не готова и в 2014 году обанкротилась (чуть подробнее об этом мы рассказывали в ноябре). В 2020 году права на автомобильную марку Bertone приобрели братья Жан-Франк Риччи и Мауро Риччи, итальянские предприниматели с большим опытом работы в автомобильной промышленности. Современная компания Bertone базируется в Люксембурге, но позиционирует себя как итальянская, 21 декабря она представила суперкар GB110, имя которого отсылает к Джованни Бертоне и 110-летнему юбилею основанной им компании.

Ещё на стадии ноябрьского анонса было ясно, что в основе первой в новейшей истории модели Bertone лежит Lamborghini Huracan — на это указывают характерный профиль кузова, расположение стоек и форма зеркал, но в пресс-релизе Bertone донорская модель не упомянута — сказано лишь, что «шасси базируется на компонентах германского производителя». Если учесть, что итальянская компания Lamborghini входит в состав немецкого концерна Volkswagen и многие узлы Huracan изготавливаются в Германии, то всё сходится.



Если не считать несущих деталей, то всё наружное оперение кузова Bertone GB110 — уникальное, главный дизайнер проекта Джованни Сапио попытался привить новому суперкару черты культовых клиновидных концептов Bertone конца 70-х — начала 80-х, таких как Alfa Romeo Carabo и Lancia Stratos Zero, но на деле цитируется только стреловидный излом — на боковинах, передке и корме, а в целом Bertone GB110 воспринимается как вполне современная разновидность Lamborghini Huracan. В этом смысле даже возрождённый Countach от самой компании Lamborghini выглядит интереснее, хотя этот проект, напомним, раскритиковал Марчелло Гандини, автор оригинального Countach и одна из ключевых фигур в истории Bertone.

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Внутри Bertone GB110, судя по первым картинкам, гораздо сильнее отличается от Lamborghini Huracan, чем снаружи, но и здесь заметны общие черты (компоновка основных элементов и подрулевые лепестки переключения передач), а связь с исторически наследием Bertone не чувствуется совсем.



Зато есть интрига по части техники: если на стоковом Lamborghini Huracan атмосферный 5,2-литровый V10 выдаёт максимум 640 л.с. и 600 Нм, то для Bertone GB110 заявлен мотор с отдачей в 1100 л.с. и 1100 Нм, причём питаться он будет не бензином, а топливом, полученным из пластиковых отходов, — его по запатентованной технологии производит американская компания Select Fuel. Коробка передач — 7-ступенчатая (полагаем, это «автомат» с двумя сцеплениями, как у Huracan), привод — полный.



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До 100 км/ч Bertone GB110 сможет разогнаться за 2,79 с, до 200 км/ч — за 6,79 с, до 300 км/ч — за 14 с, максимальная скорость — свыше 380 км/ч. Колёсная база — 2630 мм (на 10 мм больше, чем у Lamborghini Huracan). Подвеска — пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу». Размерность шин — 255/30 R 21 спереди и 335/25 R 22 сзади.



На данный момент это вся сколь-нибудь ценная информация о Bertone GB110, новые подробности появятся по мере приближения в началу серийного производства в 2024 году.

