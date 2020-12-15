Без новых «электричек»: Volkswagen не планирует выпускать ID Buggy и ID Ruggdzz

Немецкий автопроизводитель намерен воплотить в жизнь не все свои планы по выпуску «зелёных» моделей.

Volkswagen представил свой концепт ID Buggy в рамках Женевского автосалона в марте 2019 года. Визуально этот двухместный электромобиль напоминает Beetle: дело в том, что этот шоу-кар немецкая компания посвятила популярным в 60-70-ых годах прошлого века в США багги, которые делали из актуальных на тот момент дешёвых «Жуков».



На фото: концепт Volkswagen ID Buggy

Производитель изначально подчёркивал, что основной задачей при разработке багги была демонстрация универсальности и гибкости новой на тот момент модульной платформы MEB. Сейчас Volkswagen уже наладил серийный выпуск двух моделей на этой «тележке» – речь идёт о хэтчбеке ID.3 (первенце «зелёного» семейства), а также о компактном кроссовере ID.4.



Однако сам ID Buggy в серию не пойдёт, об этом сообщает британский Autocar со ссылкой на нынешнего гендиректора Volkswagen Ральфа Брандштеттера. Он пояснил, что нишевую модель предполагалось создавать в сотрудничестве с фирмой e.Go Mobile (соответствующее соглашение было заключено в 2019 году), но этот партнёр обанкротился, так что в итоге в VW отказались от идеи выпуска «зелёного» багги.



Напомним, концепт багги оснастили установкой из двух электромоторов (по одному на каждую ось). Их совокупная отдача составляла 204 л.с., а максимальный крутящий момент – 349 Нм. Ёмкость батареи багги составляет 62 кВт*ч, заявленный запас хода – 249 км (расчёт вели по циклу WLTP). С места до «сотни» шоу-кар способен разогнаться за 7,2 секунды, а максимальная скорость равна 160 км/ч.



На фото: первенец семейства ID — хэтчбек VW ID.3

Помимо этого, немецкий производитель ещё в феврале текущего года думал о том, чтобы дать «зелёный свет» очередному кроссоверу семейства ID. Как Kolesa.ru сообщал ранее, его рабочим названием было Ruggdzz (основано на слове «rugged», что переводится с английского как «прочный», «надёжный»). Предполагалось, что модель получит «внедорожную» внешность: его формы должны были быть более «квадратными», по сравнению со скруглёнными и плавными линиями паркетника ID.4. Ожидалось, что автомобиль выйдет на рынок в 2023 году и составит конкуренцию BMW iX3 и Mercedes-Benz EQB.



На фото: кроссовер VW ID.4

Однако, как заявил Ральф Брандштеттер, в ближайшее время серийную версию электрического внедорожника Volkswagen Ruggdzz ждать не стоит. Пока что этот проект отодвинули «на задний план», так как есть более приоритетные автомобили «зелёного» семейства.

В списке важных проектов числятся седан и универсал, которые могут получить имя ID.6: новинки создадут на основе концептов ID Vizzion и ID Space Vizzion соответственно. Серийным моделям конкуренцию впоследствии составят BMW i4 и Mercedes-Benz EQE. Кроме того, в относительно ближайшее время Volkswagen может представить ID.5: предполагается, что это будет купеобразная версия кроссовера ID.4. Напомним, «обычный» паркетник компания презентовала в сентябре 2020-го.

