Бюджетник Honda Elevate, он же WR-V: анонсирован обновленный кроссовер

Компактному паркетнику Хонды переделали внешность, скромные обновки есть и в салоне. Презентацию проведут на следующей неделе.

В гамме Honda этот бюджетный кроссовер появился в 2023 году. В Индии модель зовется Elevate, а в странах Латинской Америки и родной для марки Японии паркетник известен как Honda WR-V (не путать с WR-V для Юго-Восточной Азии). Теперь пришло время планового рестайлинга, и первыми модернизированный кросс получат индийцы: они уже могут оставить заявку на модель, но премьеру обновленная пятидверка справит лишь на следующей неделе – 6 октября.

Обновленный Honda Elevate 1 / 4 Обновленный Honda Elevate 2 / 4 Обновленный Honda Elevate 3 / 4 Обновленный Honda Elevate 4 / 4

Судя по опубликованным тизерам, Honda Elevate переделали переднюю часть и корму. Между фарами красуются три «прорези», в которых вдобавок есть светодиодные секции. Объединяющая блоки задних фонарей плашка теперь полностью светится. Еще наверняка заменили радиаторную решетку и подретушировали бамперы.

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Размеры рестайлингового кроссовера пока не озвучены. Длина дореформенного индийского Honda Elevate составляет 4312 мм, ширина – 1790 мм, высота – 1650 мм, колесная база – 2650 мм.

Обновленный Honda Elevate

В салоне – новые материалы отделки. В частности, нижняя часть передней панели обита белой «кожей», тогда как у дорестайлингового стандартного паркетника бывают вставки «под дерево» или из черного глянцевого пластика. Местные СМИ также прочат Elevate новое оборудование – панорамную крышу вместо стандартного люка и вентиляцию передних кресел. В списке оснащения актуального топового Honda Elevate значатся беспроводная зарядка для смартфона и комплекс систем безопасности Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон).

Дореформенный Honda Elevate. В Индии у кроссовера два варианта радиаторной решетки 1 / 3 Дореформенный Honda Elevate. В Индии у кроссовера два варианта радиаторной решетки 2 / 3 Дореформенный Honda Elevate. В Индии у кроссовера два варианта радиаторной решетки 3 / 3

Техника, по предварительным данным, прежняя. В Индии Honda Elevate доступен с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.5 мощностью 121 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой механикой или вариатором. Привод только передний.

Производство паркетника ведется в Индии и Бразилии. Индийский дореформенный кроссовер Honda Elevate сейчас стоит от 1 180 700 рупий, что эквивалентно примерно 1,03 млн рублей по текущему курсу.