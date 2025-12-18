Бюджетный компактвэн Nissan на базе Renault Triber: это Gravite, в продаже – в 2026 году

Новинки ×
Индийское подразделение Nissan поделилось новыми изображениями грядущего семиместного компактвэна. О начинке все еще ни слова. Впрочем, она, скорее всего, такая же, как у исходной модели Renault.

Сегодня Nissan не только представил рестайлинговый минивэн Serena для домашнего рынка, но и снова засветил бюджетный компактный MPV для Индии. Кстати, индийцы ждали от марки полноценной премьеры, однако это лишь анонс, в рамках которого было объявлено имя и продемонстрированы свежие тизеры. Презентацию компактвэна проведут в начале 2026-го, старт продаж намечен на весну.

Бюджетник назвали Gravite. Как несложно догадаться, маркетологи отталкивались от слова «гравитация». Согласно их интерпретации, слово это символизирует «баланс, неотъемлемую стабильность и мощное притяжение» (ну или «привлекательность»). Компактвэн компания считает совершенно новой моделью, созданной специально для индийских семей. На самом деле оригинальной разработкой марки семиместный Gravite не является – это перелицованный Renault Triber на платформе CMF-A. Исходный вэн, напомним, совсем недавно пережил масштабный рестайлинг.

У Nissan Gravite собственные бамперы и оригинальная радиаторная решетка с прорезями. А интегрированные в фары светодиодные ходовые огни состоят из двух секций, тогда как у Renault Triber сплошные полоски. Размеры Gravite пока не раскрыты. Но длина точно не превысит четырех метров, ведь таким машинам в Индии положены существенные налоговые льготы (показатель актуального Triber – 3985 мм). Колесная база наверняка такая же, как у вэна французского бренда (2636 мм).

Интерьер еще не показали. Предполагается, что внутри заменили лишь материалы отделки. Список оборудования должен быть идентичен Triber. В арсенале топового компактвэна Renault значатся мультимедийная система с возвышающимся над передней панелью 8-дюймовым планшетом, беспроводная зарядка, камера заднего вида и круиз-контроль.

Исходный Renault Triber
Исходный Renault Triber
Техника, очевидно, тоже перешла с Renault Triber. Это бензиновый трехцилиндровый атмосферник 1.0 мощностью 72 л.с. (96 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой механикой или простеньким роботом. Привод только передний.

График выхода новинок Nissan на индийский рынок. Маленький паркетник Magnite перейдет в новый модельный год, то есть ему, видимо, достанется новое оборудование

После запуска компактвэна Nissan Gravite на индийский рынок выйдет кроссовер Nissan Tekton, то есть аналог нынешнего Dacia/Renault Duster. А в начале 2027 года Nissan обещает индийцам некий семиместный паркетник – вероятно, это будет разновидность Tekton, но с оригинальным обликом.

