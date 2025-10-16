Бюджетный кроссовер Subaru Rex получил литровую турботройку и полный привод

Компания Subaru объявила о расширении линейки своего компактного паркетника Rex, который сделан из модели Daihatsu. Итого, у кроссовера теперь три модификации на выбор.

Под именем Subaru Rex в 1972 – 1992 гг. выпускали кей-кар: в первом поколении были хэтчбек и седанчик, во втором – только хэтч. А с 2022 года Рексом зовется маленький недорогой паркетник, который создан в рамках OEM-сотрудничества с компанией Daihatsu, последняя же и занимается производством. То есть нынешний Subaru Rex – это Daihatsu Rocky с другими эмблемой и шильдиками. К слову, у кроссоверов еще есть братья Toyota Raize и Perodua Ativa (принадлежащая Тойоте фирма Daihatsu владеет акциями малазийской марки Perodua).

Паркетники Daihatsu и Toyota уже давно представлены в нескольких модификациях. Можно выбрать «традиционные» машины с атмосферником и передним приводом или турбомотором и полным приводом, есть и последовательные гибриды (только 2WD). А вот Subaru Rex изначально был доступен исключительно с трехцилиндровым атмосферным мотором 1.2 (87 л.с.), вариатором и передним приводом. И гамму своего бюджетника компания Subaru принялась расширять лишь в этом году.

Гибридный Subaru Rex. От прочих версий эта отличается радиаторной решеткой

Так, в июне Rex превратился в гибрид с той же установкой e-Smart, что и у Rocky и Raize в аналогичных версиях. Система включает работающий в режиме генератора атмосферник 1.2 (82 л.с.), установленный на передней оси 106-сильный электромотор и расположенный под задним диваном литий-ионный аккумулятор емкостью 4,3 Ач. Ну а сегодня Subaru объявила о появлении полноприводного Рекса. Такой кроссовер оснащен турботройкой 1.0 мощностью 98 л.с. и вариатором.

1 / 2 2 / 2

Полноприводный Subaru Rex предложен в двух комплектациях. В начальной G есть светодиодная оптика, 16-дюймовые колеса, цифровая приборка, климат-контроль, подогрев передних сидений и комплекс Smart Assist (системы автоторможения, слежения за разметкой, автоматического переключения света фар и распознавания дорожных знаков). В версии Z появляются противотуманки, 17-дюймовые диски, адаптивный круиз-контроль и система мониторинга «слепых» зон. За мультимедиа традиционно для Японии нужно будет доплачивать.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Subaru Rex с 1.0T и полным приводом оценили в 2 187 900 – 2 511 300 йен (около 1 138 000 – 1 306 000 рублей по текущему курсу). Переднеприводный «традиционный» паркетник с атмосферником 1.2 стоит от 1 910 700 йен (994 000 рублей), гибрид – от 2 216 500 йен (1 153 000 рублей). Три года назад компания рассчитывала продавать всего по 150 кроссоверов Rex ежемесячно, а с появлением новых версий совокупный план продаж составляет 440 штук в месяц.