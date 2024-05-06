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  • Близнец Renault Grand Kangoo: дебютировал семиместный «каблучок» Nissan Townstar Evalia

Близнец Renault Grand Kangoo: дебютировал семиместный «каблучок» Nissan Townstar Evalia

06.05.2024 46 0 0

Модель, являющаяся преемницей NV200, предназначена для европейского рынка. В основу новой версии лёг длиннобазный вариант Townstar.

Nissan представил ближайшего родственника Renault Kangoo – фургон и пассажирский вэн под названием Townstar – в сентябре 2021 года. Изначально «каблучок» дебютировал только со стандартной колёсной базой и традиционной «начинкой», позже появились длиннобазные исполнения, а также варианты с полностью электрической техникой. Теперь семейство пополнилось за счёт новой семиместной версии Nissan Townstar Evalia.

На фото: Nissan Townstar Evalia

Вариант с прибавкой Evalia является близнецом Renault Grand Kangoo, актуальная версия которого дебютировала в сентябре прошлого года. В основе такого «каблучка» лежит длиннобазная версия Nissan Townstar (L2). Расстояние между осями у такого пассажирского вэна составляет 3100 мм, что на 384 мм больше, чем у стандартного варианта (L1).

На фото: салон Nissan Townstar Evalia

Модель предлагается с салоном в семиместной компоновке (объём багажника – около 500 литров), при этом задние сидения можно сложить, раздвинуть и снять. Так что Nissan Townstar Evalia может быть также пятиместным и даже двухместным, причём в последнем случае объём грузового отсека увеличивается до внушительных 3750 литров.

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Визуальных отличий от обычного пассажирского вэна у версии с прибавкой Evalia нет. Передняя часть имеет простоватую по нынешним меркам головную оптику, большой воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть бампера, а также шестиугольную решётку радиатора (у версий с ДВС), либо подобной формы, но с другим рисунком заглушку (причём порт для зарядки батареи располагается за логотипом бренда в её центре).

На фото: Nissan Townstar
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На фото: Nissan Townstar
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На фото: Nissan Townstar
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Nissan Townstar Evalia оснастили камерами кругового обзора, мониторингом слепых зон, функцией экстренного торможения, ассистентом удержания в полосе движения, а также системой предупреждения о сонливости водителя, контролем давления в шинах, передними и задними датчиками парковки.

На фото: фургон Nissan Townstar EV

Семиместный пассажирский вэн предлагается как с традиционным двигателем внутреннего сгорания, так и с полностью электрической «начинкой». В первом случае речь идёт о бензиновом турбомоторе объёмом 1,3 литра, его отдача составляет 130 л.с. «Зелёный» вариант оснащается 122-сильным электромотором, его максимальный крутящий момент равен 245 Нм. Такой Nissan Townstar Evalia получил батарею ёмкостью 45 кВт*ч, запас хода без подзарядки у вэна не превышает 265 км. На пополнение с 15 до 80% требуется 37 минут.

На фото: салон Nissan Townstar

Тем временем недавно была рассекречена востребованная на европейском рынке новинка: презентация обновлённого Nissan Qashqai прошла в середине прошлого месяца. В ходе рестайлинга модели ощутимо изменили внешность, подкорректировали салон, а гибридную технику трогать не стали.

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