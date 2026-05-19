BMW 1 series следующего поколения получит гибридную и полностью электрическую технику

Ожидается, что новая «единичка» баварской марки появится в продаже на европейском рынке в 2028 году.

Выпуск хэтчбека BMW 1 series стартовал ещё в 2004 году, а модель третьего поколения дебютировала в 2019-м. В июне 2024 года модель пережила масштабный рестайлинг, а сейчас компания занимается разработкой «единички» четвёртой генерации, правда, её презентации поклонникам модели придётся подождать, вероятно, как минимум до второй половины 2027 года.

На фото: актуальный хэтчбек BMW M135 xDrive

Как сообщает британское издание Autocar, BMW 1-й серии нового поколения появится в продаже в 2028 году. Ожидается, что следующий компактный хэтчбек будет рассчитан в основном на молодых покупателей, проживающих на ключевых для бренда рынках Европы. По предварительным данным, грядущую модель предложат как с гибридной, так и с полностью электрической техникой.

На старосветском рынке новинка от BMW поборется за клиентов с Mercedes-Benz A-Class и Audi A2 e-tron. Ожидается, что в оформлении экстерьера новинки будут позаимствованы черты дизайна Neue Klasse, который дебютировал на новом полностью электрическом кроссовере BMW iX3, а затем нашёл отражение в «зелёном» седане i3.

Начиная с третьего поколения, хэтчбек BMW 1 series был только пятидверным, однако, по данным издания, которое ссылается на руководителя разработки Йоахима Поста, у хэтчбека четвёртого поколения может снова появиться трёхдверная версия. При этом он отметил, что речь идёт только о полностью электрической модификации будущей модели.

На фото: салон BMW M135 xDrive

В салоне будущей «единички» тоже многое будет заимствовано у сравнительно недавно появившихся моделей – iX3, i3, а также обновлённых BMW 7 series и i7. Ожидается, что у нового хэтчбека на передней панели разместят тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 17,9 дюйма, а в нижнюю часть лобового стекла интегрируют дисплей BMW Panoramic Vision, исполняющий роль виртуальной приборки.

На фото: актуальный седан BMW i3 50 xDrive

Ожидается, что в основу «электрички» ляжет новая специальная EV-платформа, а «четвёртому» BMW 1 series с ДВС оставят ту же платформу UKL2б на которой базируется актуальная пятидверка. В издании предположили, что во втором случае модель получит прежние 1,5-литровые бензиновые трехцилиндровые и 2,0-литровые бензиновые четырехцилиндровые моторы, но в составе гибридных установок.

Полностью «зелёный» хэтчбек начального уровня, вероятно, оснастят единственным электромотором, расположенным на задней оси, его мощность может составить 326 л.с., а «заряженный» M-вариант могут снабдить двухмоторной системой, совокупная отдача которой составит 469 л.с. (как у актуального «электроседана» BMW i3 50 xDrive).

На фото: салон BMW i3 50 xDrive

Британцы предположили, что компания захочет приблизить цену нового полностью электрического хэтчбека к стоимости нынешнего BMW 1 series. Стоимость стартовой бензиновой версии в Германии на сегодняшний день равна 34 250 евро (эквивалентно примерно 2,83 млн рублей по текущему курсу). За дизельный вариант просят не менее 39 350 евро (около 3,25 млн рублей), а покупка «горячей» модификации BMW M135 xDrive обходится минимум в 57 150 евро (около 4,72 млн рублей).