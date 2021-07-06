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  • BMW дразнит тизером 2 series Coupe следующего поколения, хотя внешность новинки уже не секрет

BMW дразнит тизером 2 series Coupe следующего поколения, хотя внешность новинки уже не секрет

06.07.2021 137 0 0

Официальная премьера купе немецкой марки пройдёт в ближайший четверг, 8 июля, в рамках фестиваля скорости в Гудвуде.

 

Прошлый год стал непростым для многих автопроизводителей из-за последствий пандемии коронавируса. Так, старосветские дилеры автомобилей BMW реализовали в течение 2020-го 673 724 автомобиля, что на 18,3% меньше, чем годом ранее. В текущем году продажи снова начали расти: за первые пять месяцев клиенты баварского бренда купили 301 566 экземпляров, что на 31% больше, чем в январе-мае 2020 года.

Тизер BMW 2 series Coupe нового поколения (высветленный)

Компания BMW представила купе 2 series осенью 2013 года, продажи модели стартовали весной 2014-го. Напомним, в линейку второй серии также входят пара компактвэнов – BMW 2 Series Active Tourer и 2 Series Gran Tourer, а кроме них ещё и «четырёхдверка» 2 Series Gran Coupe (она дебютировала в октябре 2019-го). Сейчас компания продолжает заниматься разработкой «двухдверки» нового поколения.

На сегодняшний день внешность нового купе баварского бренда, по сути, давно не является секретом, так как шпионские снимки «двухдверки» нового поколения появились в Сети ещё в апреле 2020 года (позднее на их основе художник «Колёс» Никита Чуйко создал рендеры будущей новинки). Но в BMW продолжают тизерную кампанию: очередной снимок компания опубликовала в своём сообществе в соцсети Facebook.
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Тизер BMW 2 series Coupe нового поколения (оригинал)

На затемнённом фото виден лишь силуэт передней части: можно разглядеть линию капота, переднее крыло, колесо, часть головной оптики и боковое зеркало заднего вида. Судя по высветленному снимку, на этом тизере представлена «заряженная» версия купе с прибавкой в виде буквы М к названию – соответствующий шильдик можно разглядеть на переднем крыле, попавшем в кадр. Вероятно, у такого автомобиля будет другой, более «агрессивный» передний бампер, однако ракурс на представленном фото не позволяет его разглядеть.

Рендер BMW 2 series Coupe нового поколения

Как мы сообщали ранее, новой «двухдверке» сохранили базовую классическую компоновку с продольным мотором и задним приводом. Купе базируется на платформе CLAR, при этом конфигурация «тележки» и часть настроек подвески позаимствованы у спорткара BMW Z4.

По предварительным данным, у BMW 2 series Coupe нового поколения расширена колея по сравнению с предшественником: на 52 мм спереди и на 31 мм сзади; а колёсная база выросла на 51 мм (расстояние между осями у новинки, вероятно, составляет 2741 мм). Базовая версия купе получила амплитудозависимые амортизаторы, а за доплату доступны адаптивные, с электронным управлением.

Известно, что топовая версия BMW M240i имеет полный привод xDrive в сочетании с самоблокирующимся задним дифференциалом, её оснастили 3,0-литровой бензиновой рядной «шестёркой» B58 мощностью 374 л.с., которая идёт в комплекте с восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом». Стоит отметить, что у аналогичной модификации купе актуальной генерации имеет только задний привод, а мотор выдаёт 340 л.с. У новинки версии попроще получат 2,0-литровые четырёхцилиндровые турбированные двигатели.

Премьера нового купе BMW 2 series пройдёт в ближайший четверг, 8 июля, в рамках фестиваля скорости в Гудвуде. В продаже автомобили баварского бренда появятся в начале следующего года.

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