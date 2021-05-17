Новый BMW 2 Series Coupe — не уменьшенная «четвёрка», а вариация родстера Z4

Компания BMW официально анонсировала купе 2 Series нового поколения и опубликовала фотографии закамуфлированных прототипов. Серийное производство на мексиканском заводе в Сан-Луис-Потоси начнётся в конце лета текущего года, а у дилеров новинка появится в начале 2022 года.

Дизайн новой «двушки-купе» давно не секрет: шпионские снимки машины появились в Сети ещё в апреле прошлого года, на их основе наш художник Никита Чуйко сделал фотореалистичные рендеры, а сегодня компания BMW рассказала о ключевых технических эволюциях модели. Формально это будет второе поколение 2 Series Coupe, но фактически третье, ведь до купе F22 была двухдверная «единичка» E82.

Новый BMW 2 Series Coupe, рендер Kolesa.ru

Напомним, что в семейство 2 Series также входят седан, который производитель именует Gran Coupe, и компактвэн Active Tourer, но они построены на платформе FAAR с поперечным расположением силового агрегата, а новая «двушка» сохранила базовую классическую компоновку с продольным мотором и задним приводом. Платформа CLAR роднит 2 Series Coupe с более крупной и статусной «четвёркой», но Йос Ван Ас, главный шассист компании BMW, которого цитирует британский журнал Autocar, утверждает, что у новой «двушки» куда больше общего с более короткобазным родстером Z4 – именно у него купе позаимствовало конфигурацию платформы и некоторые настройки подвески.



Новый BMW 2 Series Coupe, рендер Kolesa.ru

По сравнению с предыдущей моделью у купе расширена колея (по данным Autocar, на 52 мм спереди и на 31 мм сзади), колёсная база увеличилась на 51 мм (до 2741 мм), габариты тоже немного выросли. Жёсткость кузова на кручение увеличилась на 12%, в передней подвеске увеличен отрицательный развал, точнее и жёстче стало рулевое управление — всё это сулит прогресс по части управляемости. В базе — амплитудозависимые амортизаторы, за доплату — адаптивные, с электронным управлением.



Топ-версия BMW M240i получит полный привод xDrive в сочетании с самоблокируюмся задним дифференциалом и 3,0-литровую бензиновую рядную «шестёрку» B58 мощностью 374 л.с. в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Аналогичная модификация купе нынешнего поколения F22 имеет «всего» 340 л.с. и только задний привод, но мы хорошо помним, что в модификации M2 CS с мотора S55 снимали 450 «лошадей». Увы, просуществовала эта модификация менее года и вместе с обычной М2 была снята с производства из-за ужесточения экологических норм.



Будут ли более мощные версии с бензиновым мотором у новой «двушки», неизвестно — пока ходят слухи лишь о том, что на вершине гаммы будет стоять полностью электрическая версия iM2. Младшие 4-цилиндровые модификации уже известны: бензиновые 220i, 230i, 225i и дизельная 220d, но характеристики пока не объявлены. Информации о версии кабриолет тоже пока нет.



Дата полноценной премьеры не названа, но мы полагаем, она состоится до начала серийного производства, то есть летом.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Главным рынком сбыта для компактных двухдверок BMW является Европа: в прошлом году, по данным ресурса CarSalesBase, их продажи здесь составили 32 613 единиц, тогда как в США было продано всего 14 616 «двушек». В России, по данным АЕБ, в прошлом году было реализовано 943 автомобиля BMW «второго» семейства, в том числе 640 купе.

