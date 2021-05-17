Новый BMW 2 Series Coupe — не уменьшенная «четвёрка», а вариация родстера Z4

Дизайн новой «двушки-купе» давно не секрет: шпионские снимки машины появились в Сети ещё в апреле прошлого года, на их основе наш художник Никита Чуйко сделал фотореалистичные рендеры, а сегодня компания BMW рассказала о ключевых технических эволюциях модели. Формально это будет второе поколение 2 Series Coupe, но фактически третье, ведь до купе F22 была двухдверная «единичка» E82.
Напомним, что в семейство 2 Series также входят седан, который производитель именует Gran Coupe, и компактвэн Active Tourer, но они построены на платформе FAAR с поперечным расположением силового агрегата, а новая «двушка» сохранила базовую классическую компоновку с продольным мотором и задним приводом. Платформа CLAR роднит 2 Series Coupe с более крупной и статусной «четвёркой», но Йос Ван Ас, главный шассист компании BMW, которого цитирует британский журнал Autocar, утверждает, что у новой «двушки» куда больше общего с более короткобазным родстером Z4 – именно у него купе позаимствовало конфигурацию платформы и некоторые настройки подвески.
По сравнению с предыдущей моделью у купе расширена колея (по данным Autocar, на 52 мм спереди и на 31 мм сзади), колёсная база увеличилась на 51 мм (до 2741 мм), габариты тоже немного выросли. Жёсткость кузова на кручение увеличилась на 12%, в передней подвеске увеличен отрицательный развал, точнее и жёстче стало рулевое управление — всё это сулит прогресс по части управляемости. В базе — амплитудозависимые амортизаторы, за доплату — адаптивные, с электронным управлением.
Топ-версия BMW M240i получит полный привод xDrive в сочетании с самоблокируюмся задним дифференциалом и 3,0-литровую бензиновую рядную «шестёрку» B58 мощностью 374 л.с. в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Аналогичная модификация купе нынешнего поколения F22 имеет «всего» 340 л.с. и только задний привод, но мы хорошо помним, что в модификации M2 CS с мотора S55 снимали 450 «лошадей». Увы, просуществовала эта модификация менее года и вместе с обычной М2 была снята с производства из-за ужесточения экологических норм.
Будут ли более мощные версии с бензиновым мотором у новой «двушки», неизвестно — пока ходят слухи лишь о том, что на вершине гаммы будет стоять полностью электрическая версия iM2. Младшие 4-цилиндровые модификации уже известны: бензиновые 220i, 230i, 225i и дизельная 220d, но характеристики пока не объявлены. Информации о версии кабриолет тоже пока нет.
Дата полноценной премьеры не названа, но мы полагаем, она состоится до начала серийного производства, то есть летом.
Главным рынком сбыта для компактных двухдверок BMW является Европа: в прошлом году, по данным ресурса CarSalesBase, их продажи здесь составили 32 613 единиц, тогда как в США было продано всего 14 616 «двушек». В России, по данным АЕБ, в прошлом году было реализовано 943 автомобиля BMW «второго» семейства, в том числе 640 купе.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться