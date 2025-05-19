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BMW готовит новый концепт, который позже может стать эксклюзивом для коллекционеров

19.05.2025 24 0 0

Пока что баварский производитель поделился лишь парой затемнённых тизеров будущего шоу-кара, который дебютирует в рамках ежегодного мероприятия Concorso d'Eleganza Villa d'Este.

Баварская компания снова тщательно готовится к конкурсу элегантности Villa d'Este, который традиционно пройдёт в Италии: в рамках этого мероприятия BMW покажет свой новый концепт. Напомним, в прошлом году марка показала здесь шоу-кар, получивший название BMW Skytop (создан на базе 8 series). Оформлением экстерьера и интерьера этой двухдверки с кузовом тарга занималась команда дизайнеров, которую возглавил руководитель отдела Адриан ван Хойдонк.

Тизер нового концепта BMW

Как Kolesa.ru сообщал ранее, разработчики BMW Skytop вдохновлялись некоторыми автомобилями из истории баварского бренда – BMW 503 (был выпущен в 1956 году), а также BMW Z8 (появился в 1998-м). Осенью прошлого года стало известно о том, что концепт было решено отправить в мелкосерийное производство. При этом, когда баварцы официально подтвердили информацию, весь тираж из 50 экземпляров уже был раскуплен. Ценник не раскрывался.

Тизер нового концепта BMW

Теперь BMW готовит новый концепт для очередного конкурса элегантности Villa d'Este, который пройдёт в конце текущей недели. Название шоу-кара, а также его внешность производитель пока держит в секрете. Пока что компания поделилась лишь парой затемнённых тизеров будущей новинки.

На фото: BMW Skytop

На снимках частично виден силуэт концепта с такими же узкими полосками задних фонарей, как у прошлогоднего Skytop, при этом новый шоу-кар получил переработанную корму. Автомобиль, скорее всего, получит обозначение shooting brake, наклонную багажную дверь с «утиным хвостом» и раздвоенным спойлером в верхней части. Предположительно его кузов окажется отсылкой к концепту BMW Touring Coupe, который был представлен на конкурсе элегантности в 2023 году (он был создан на базе Z4 и получил название «клоунский ботинок»).

Ожидается, что в основу нового пока безымянного концепта тоже ляжет BMW 8 series, а техника, скорее всего, будет от «заряженной» версии BMW M8 Competition, как и у прошлогоднего шоу-кара. Речь идёт о битурбомоторе V8 объёмом 4,4 литра, максимальная мощность которого равна 625 л.с., а крутящий момент – 750 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic, привод – полный. BMW Skytop на разгон с места до «сотни» требуется 3,3 секунды, у нового концепта, вероятно, показатель будет чуть выше.

На фото: салон BMW Skytop

Не исключено, что впоследствии готовящийся к презентации шоу-кар тоже отправят на мелкосерийное производство – в случае, если найдётся достаточно желающих приобрести для своих коллекций такую эксклюзивную новинку. В этом случае ценник мы, судя по всему, снова не узнаем.

В конце прошлого года стало известно о том, что BMW может отправить M8 Coupe в отставку: не исключено, что 2025 модельный год окажется для этой модификации двухдверки последним.

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