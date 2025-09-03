Новинки ×
  • BMW iX3 нового поколения показался на новом тизере в преддверии скорого дебюта

BMW iX3 нового поколения показался на новом тизере в преддверии скорого дебюта

03.09.2025 135 0 2

Грядущий кроссовер станет первой серийной моделью, оформленной в соответствии с новым фирменным стилем баварского бренда.

Компания BMW показала концептуальный кроссовер iX3 с полностью электрической «начинкой» в 2018 году, а товарная версия дебютировала в июле 2020-го. Первое «косметическое» обновление случилось весьма скоро, уже в августе 2021 года. Сейчас дела у модели на европейском рынке идут не очень: по данным Jato Dynamics, за первую половину 2025-го дилеры бренда реализовали всего 3950 экземпляров, что на 53% меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Однако совсем скоро баварцы покажут BMW iX3 второго поколения.

На фото: прототип BMW iX3 нового поколения

Как Kolesa.ru сообщал ранее, новый «зелёный» паркетник будет создан по мотивам концепта BMW Vision Neue Klasse X, который был представлен в марте 2024 года. Ранее производитель уже публиковал официальные «шпионские» снимки, на которых был запечатлён весьма тщательно замаскированный прототип, отправленный на дорожные испытания. Теперь баварская марка опубликовала тизер с затемнённым новым BMW iX3, который частично демонстрирует оптику.

Судя по изображению, у серийной модели будет горизонтально вытянутая головная оптика с необычным и «объёмным» световым рисунком, кроме того, «второй» iX3 получит заглушку в виде сравнительно небольших вертикальных фирменных «ноздрей» с подсвеченной окантовкой. На тизере можно разглядеть у новинки выштамповки на капоте, по бокам – обычные наружные зеркала.

Ещё стоит ожидать, что BMW iX3 нового поколения получит выдвижные дверные ручки, изогнутый спойлер, установленный в верхней части багажной двери, а также раздельные горизонтальные фонари со световым рисунком в виде штрихов. Нижнюю часть заднего бампера паркетника могут украсить тонкими вертикальными светоотражающими полосками.

Тизер BMW iX3 нового поколения

Интерьер будущей новинки компания пока держит в секрете. Ожидается, что он тоже отразит некоторые решения, продемонстрированные с помощью концепта BMW Vision Neue Klasse X. Так, стоит ожидать, что в салоне будет горизонтальная панель Panoramic iDrive, которая проходит под лобовым стеклом: она заменит привычный щиток приборов. Не исключено, что тачскрин информационно-развлекательной системы может получить необычную шестиугольную форму.

Салон концепта BMW Vision Neue Klasse X
1 / 3
Салон концепта BMW Vision Neue Klasse X
2 / 3
Салон концепта BMW Vision Neue Klasse X
3 / 3

Презентация iX3 второй генерации пройдёт через несколько дней на автосалоне в Мюнхене, тогда же станет известна и официальная информация о технике новинки. Известно, что все представители нового «зелёного» семейства BMW получат электротехнику eDrive шестого поколения с 800-вольтовой архитектурой. По предварительным данным, паркетник могут снабдить тяговой батареей ёмкостью до 100 кВт*ч, а максимальный запас хода, вероятно, будет равен примерно 700 км (по циклу WLTP).

Ожидается, что на рынок будущий кроссовер выйдет в 2026 году. Новому BMW iX3 в соперники прочат Audi Q6 e-tron, а также Mercedes-Benz GLC with EQ Technology, который сейчас тоже готовится к скорому дебюту.

кроссовер выставки электромобиль новинки BMW BMW iX3

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Volvo ХС90 с пробегом: тайные проблемы кузова и электрика, которая может положить на лопатки Даже лучшие автомобили со временем стареют, и Volvo ХС90 – не исключение. В какой-то момент эта машина перешла из разряда больших черных джипов для серьезных мужчин в сегмент машин для фанат... 337 0 4 03.09.2025
Статьи / Мнение без фильтров Не русский я, но россиянин: отечественных китайских машин станет больше «Ведомости» не так давно порадовали новостью: Минпромторг утвердил новые параметры инвестиционного режима для автопроизводителей. Очень изящный ход получился, должен вам сказать. Вроде бы и... 1391 13 4 01.09.2025
Статьи / История Китайская Волга, румынский «козлик»: как иностранцы выпускали советские легковые автомобили Так уж исторически сложилось, что советский автопром больше ориентировался на нужды армии и народного хозяйства, и поэтому со второй половины ХХ века по выпуску грузовиков он входил в число... 1011 1 3 31.08.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 8712 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 8098 7 6 18.04.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 6968 7 3 04.05.2025
Обсуждаемое
13 Не русский я, но россиянин: отечественных китайских машин станет больш...
8 Обновлённая BMW 7 серии: первые изображения
4 Бензин из зажигалки и квадратные тормоза: интересный тест на знание со...
Новые комментарии
Change privacy settings