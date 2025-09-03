BMW iX3 нового поколения показался на новом тизере в преддверии скорого дебюта

Компания BMW показала концептуальный кроссовер iX3 с полностью электрической «начинкой» в 2018 году, а товарная версия дебютировала в июле 2020-го. Первое «косметическое» обновление случилось весьма скоро, уже в августе 2021 года. Сейчас дела у модели на европейском рынке идут не очень: по данным Jato Dynamics, за первую половину 2025-го дилеры бренда реализовали всего 3950 экземпляров, что на 53% меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Однако совсем скоро баварцы покажут BMW iX3 второго поколения.

На фото: прототип BMW iX3 нового поколения

Как Kolesa.ru сообщал ранее, новый «зелёный» паркетник будет создан по мотивам концепта BMW Vision Neue Klasse X, который был представлен в марте 2024 года. Ранее производитель уже публиковал официальные «шпионские» снимки, на которых был запечатлён весьма тщательно замаскированный прототип, отправленный на дорожные испытания. Теперь баварская марка опубликовала тизер с затемнённым новым BMW iX3, который частично демонстрирует оптику.

Судя по изображению, у серийной модели будет горизонтально вытянутая головная оптика с необычным и «объёмным» световым рисунком, кроме того, «второй» iX3 получит заглушку в виде сравнительно небольших вертикальных фирменных «ноздрей» с подсвеченной окантовкой. На тизере можно разглядеть у новинки выштамповки на капоте, по бокам – обычные наружные зеркала.

Ещё стоит ожидать, что BMW iX3 нового поколения получит выдвижные дверные ручки, изогнутый спойлер, установленный в верхней части багажной двери, а также раздельные горизонтальные фонари со световым рисунком в виде штрихов. Нижнюю часть заднего бампера паркетника могут украсить тонкими вертикальными светоотражающими полосками.

Тизер BMW iX3 нового поколения

Интерьер будущей новинки компания пока держит в секрете. Ожидается, что он тоже отразит некоторые решения, продемонстрированные с помощью концепта BMW Vision Neue Klasse X. Так, стоит ожидать, что в салоне будет горизонтальная панель Panoramic iDrive, которая проходит под лобовым стеклом: она заменит привычный щиток приборов. Не исключено, что тачскрин информационно-развлекательной системы может получить необычную шестиугольную форму.

Салон концепта BMW Vision Neue Klasse X 1 / 3 Салон концепта BMW Vision Neue Klasse X 2 / 3 Салон концепта BMW Vision Neue Klasse X 3 / 3

Презентация iX3 второй генерации пройдёт через несколько дней на автосалоне в Мюнхене, тогда же станет известна и официальная информация о технике новинки. Известно, что все представители нового «зелёного» семейства BMW получат электротехнику eDrive шестого поколения с 800-вольтовой архитектурой. По предварительным данным, паркетник могут снабдить тяговой батареей ёмкостью до 100 кВт*ч, а максимальный запас хода, вероятно, будет равен примерно 700 км (по циклу WLTP).

Ожидается, что на рынок будущий кроссовер выйдет в 2026 году. Новому BMW iX3 в соперники прочат Audi Q6 e-tron, а также Mercedes-Benz GLC with EQ Technology, который сейчас тоже готовится к скорому дебюту.