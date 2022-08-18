BMW M разрабатывает спорткар с четырёхмоторной силовой установкой: прототип уже на тестах

BMW является представителем так называемой «большой немецкой тройки» наряду с Mercedes-Benz и Audi. По данным сайта Carsalesbase, продажи автомобилей бренда BMW на старосветском рынке показывают минус в течение последних нескольких лет. Так, по итогам прошлого года отрицательная динамика символическая (-0,6%), всего клиенты купили 669 534 машины. В текущем году спад стал заметнее: за первое полугодие европейцы купили 317 848 экземпляров, что на 14,6% меньше, чем за январь-июнь прошлого года.



В нынешнем году баварский автопроизводитель празднует 50-летие подразделения BMW M, его история началась в конце мая 1972-го. Изначально это была заводская спортивная команда, которая называлась BMW Motorsport. Позже, в 1993 году, наименование сократили до BMW M, оно используется и сейчас. Сотрудники подразделения занимаются разработкой и выпуском «заряженных» автомобилей немецкого бренда.



В дальнейшем у BMW M появится новый электромобиль: сейчас компания уже отправила на тесты прототип. В основу этого прототипа лёг лифтбек BMW i4, пока что баварцы опубликовали лишь один снимок и одно видео этого автомобиля. Его изменённые детали экстерьера были скрыты с помощью маскировочной плёнки. Судя по снимку, передняя часть получила оформление от M3 и M4: у него нет закрытой заглушки, а скорее обычная радиаторная решётка с рисунком, отсылающим к новому купе M4 CSL.



На фото: BMW i4 M50

В компании тестовый автомобиль с полноприводной системой xDrive называют «четырёхдверным купе». Его оснастили четырёхмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждом колесе). Отмечается, что широкие колёсные арки прототипа «позволяют интегрировать специально изготовленные высокопроизводительные конструкции передней и задней осей» будущего электрического спорткара.



Актуальный электрокар BMW i4 M50 оснащается тяговым аккумулятором ёмкостью 80,7 кВт*ч, но спортивный автомобиль, подготовленный подразделением BMW M, может получить более ёмкую батарею, как у кроссовера iX, её ёмкость составляет 105,2 кВт*ч. Напомним, у BMW iX М60 максимальный запас хода на одной зарядке составляет 566 км (расчёт вели по циклу WLTP). Для сравнения, у базовой версии i4 дальнобойность равна 590 км, а у топового варианта – 510 км.



На фото: салон BMW i4 M50

Подробностей о технике будущей новинки пока нет. Неизвестно, на какой «тележке» будет базироваться электрический спорткар. В основе актуального лифтбека BMW i4 лежит модульная платформа CLAR. У его базовой версии eDrive40 задний привод и один электромотор мощностью 340 л.с., максимальный крутящий момент составляет 430 Нм. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 190 км/ч. На разгон с места до «сотни» такому автомобилю требуется 5,7 секунды. В свою очередь топовое исполнение M50 имеет полный привод и два электромотора (по одному на каждой оси). Совокупная максимальная отдача этой системы равна 544 л.с. (795 Нм). Максимальная скорость – 225 км/ч, первую «сотню» автомобиль набирает за 3,9 секунды.

В баварской компании пока не назвали дату дебюта спортивной новинки с четырёхмоторной силовой установкой. Ранее стало известно о дальнейших планах BMW: производитель готовит седан размером с 3 series и спортивный кроссовер, их пустят в серию в 2025 году. Выпуск изначально наладят на заводе iFactory в Венгрии.

