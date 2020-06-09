BMW может оснастить будущий флагманский кроссовер гибридной установкой от седана 7 series

О появлении в линейке BMW нового флагманского SUV заговорили после того, как в 2017 году в рамках автосалона во Франкфурте компания представила шоу-кар X7 iPerformance. Ожидалось, что будущей новинкой станет кроссовер X8, ведь в нынешней «икс-линейке» есть паркетники с цифрами от 1 до 7 в названиях. Кроме того, новинке прочили «заряженную» версию с приставкой в виде буквы M (такие имеются у всех кроссоверов бренда, кроме X1). Эта информация косвенно подтвердилась тем, что баварский производитель подал в патентное бюро Германии документы на новый товарный знак – X8 M.



На фото: концепт BMW X7 iPerformance

По предварительной информации, между будущим флагманом и X7 не будет той же связи, как между кроссоверами X6 и X5 (первый является купеобразной версией второго). Кроме того, по более ранним слухам, у X8 M будет иная платформа, которую «с нуля» разработают в подразделении M Perfromance. Отметим, кроссовер BMW X7 базируется на «тележке» CLAR (Cluster Architecture), которая дебютировала в 2015 году на BMW 7 series. Согласно другой версии, новый флагман может получить модернизированную версию этой платформы.

Если верить свежим данным, которыми поделился BMWBlog, новый кроссовер может получить версию X8 M45e, у которой будет гибридная силовая установка от седана BMW 745e. Система «четырёхдверки» включает в себя 3,0-литровый рядный шестицилиндровый турбомотор с отдачей 286 л.с. (крутящий момент – 450 Нм) и 113-сильный электродвигатель (265 Нм), интегрированный в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Совокупная отдача установки составляет 394 л.с. (600 Нм). Предполагается, что у кроссовера мощность будет немного выше.



Ранее уже сообщалось, что BMW X8 M может получить гибридную установку, правда, в её основе, по слухам, должен оказаться твин-турбомотор V8 объёмом 4,4 литра (такой же как у X6 M). Мощность «движка» у нового паркетника не сообщается, однако у «подогретого» X6 отдача этого двигателя равна 625 л.с. (750 Нм). В систему также войдёт электромотор, выдающий свыше 200 л.с. По предварительной информации, совокупная отдача системы гибрида X8 M будет равна примерно 760 л.с., а крутящий момент – 1000 Нм.

Известно, что у новинки не будет под капотом V12 от M760i, так как ранее в компании заявили, что этот 6,6-литровый мотор отправят в отставку. Дело в том, что в BMW не хотят тратиться на дорогостоящую модернизацию, которая нужна для соответствия двигателя более строгим нормам выбросов.



На фото: салон концепта BMW X7 iPerformance

В конце прошлого месяца сообщалось о том, что X8 M может выйти даже не под маркой BMW: есть вероятность, что баварская компания создаст некий отдельный суббренд для машин, разработанных подразделением M Perfromance. В этом случае первенцем, вероятно, станет новый кроссовер, а так называемой «стандартной» версии – BMW X8 – не будет.

Разработку моделей – и обычного X8 и «заряженного» X8 M – в компании пока официально не подтвердили. Предполагается, что BMW представит свой новый SUV в статусе концепта либо в конце текущего, либо в начале следующего года. В продажу такой автомобиль поступит не раньше конца 2021 года.

