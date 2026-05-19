19.05.2026 259 0 0
BMW выпустила M3 CS Handschalter с шестиступенчатой механикой и задним приводом

Особенная версия спортседана баварской марки предназначена только для североамериканского авторынка.

Актуальный седан BMW M3 (G80) появился на рынке в 2021 году, универсал BMW M3 Touring (G81) пополнил семейство в 2022-м, причём ранее серийных версий M3 в этом кузове не было. Обновление обе модификации пережили в 2024 году. «Горячий» вариант седана – BMW M3 CS – дебютировал в начале 2023 года, а в начале 2025-го к нему присоединился универсал под названием BMW M3 CS Touring. Теперь баварцы подготовили особенный вариант «заряженной» четырёхдверки.

На фото: BMW M3 CS Handschalter
На фото: BMW M3 CS Handschalter
Новая спецверсия, получившая название BMW M3 CS Handschalter, предназначена для США и Канады. Особенность этого варианта заключается в изменённой технике. Напомним, «обычный» седан BMW M3 CS оснащается бензиновой 3,0-литровой битурбошестёркой, максимальная мощность которой равна 550 л.с., а крутящий момент – 650 Нм. В пару ему предлагается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач M Steptronic, привод – полный.

В свою очередь, BMW M3 CS Handschalter оснащается тем же 3,0-литровым рядным шестицилиндровым битурбомотором, но его максимальная отдача снижена до 480 л.с., а крутящий момент – до 550 Нм. Такие же показатели у стандартного актуального седан BMW M3. Вариант с прибавкой Handschalter к названию также получит от этой четырёхдверки шестиступенчатую механическую коробку передач и задний привод.

Вариант M3 CS Handschalter получил новые пружины и амортизаторы, которые ранее использовались на M4 CSL. Ещё модели положены тормоза M Compound с красными или черными суппортами на выбор, а опционально доступны более легкие карбон-керамические тормоза с суппортами красного или золотого цвета. Ещё модель получила кованые колёсные диски Style 927M, выполненные в золотисто-бронзовом или чёрном цвете.

Спортседану баварской марки снизили вес за счёт титанового глушителя и использования углепластика – как снаружи, так и внутри. Так, речь идёт о крыше, капоте, сплиттере и воздухозаборниках в переднем бампере, корпусах наружных зеркал, заднем диффузоре и спойлере. В салоне углепластик применяется для создания центральной консоли, декора и кресел-ковшей M Carbon. BMW M3 CS Handschalter оказался примерно на 19 кг легче по сравнению с базовым BMW M3 с механической коробкой. А опциональная тормозная система экономит особенной четырёхдверке ещё 14 кг.

На фото: салон BMW M3 CS Handschalter
Известно, что инженеры BMW перенастроили для этой версии рулевое управление, ходовую часть и изменили реакцию двигателя. Помимо этого, спортивному седану достались иные настройки развала колес. В пресс-службе бренда рассказали о том, что M3 CS Handschalter на разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) требуется 4,1 секунды, а максимальная скорость у этой версии ограничена отметкой 290 км/ч.

Стоимость предназначенного для североамериканского авторынка спортседана уже известна. Известно, что BMW M3 CS Handschalter выпустят лимитированным тиражом (количество не указано), поставки дилерам начнутся осенью 2026 года. В США цена спецверсии равна 107 100 долларов, что эквивалентно примерно 7,6 млн рублей по текущему курсу.

