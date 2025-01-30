«Горячий» универсал BMW M3 CS Touring: 550-сильная битурбошестёрка и 3,5 секунды до «сотни»

«Заряженная» пятидверка баварского бренда доберётся до дилеров в Европе, Австралии, Японии и Южной Корее в марте текущего года.

Нынешний седан BMW M3 поколения G80 вышел на рынок в 2021 году, универсал BMW M3 Touring (G81) пополнил семейство в 2022-м (стоит отметить, что прежде серийных версий M3 в этом кузове не было), а обновление эти автомобили пережили в прошлом году. «Злой» вариант седана, получивший название BMW M3 CS, дебютировал ещё в начале 2023 года, а теперь баварцы полностью рассекретили аналогичный универсал – BMW M3 CS Touring. Премьера была в Австралии, в преддверии 12-часовой гонки на выносливость, которая проходит в Батерсте.

На фото: BMW M3 CS Touring

Визуально такой универсал отличается от «обычного» M3 Touring за счёт расположенного в нижней части переднего бампера сплиттера с дополнительными аэродинамическими ребрами, изменённой фамильной решётки радиатора в виде больших «ноздрей» с красной окантовкой, а также за счёт головной оптики с ярко-жёлтыми дневными ходовыми огнями. Корма выглядит иначе не только из-за шильдика, но и за счёт заметного красного акцента на спойлере в верхней части багажной двери.

Вес BMW M3 CS Touring удалось снизить на 15 кг по сравнению с «исходником» за счёт использования ряда элементов, созданных с использованием углеволокна. Речь идёт о капоте, воздухозаборниках и сплиттере в переднем бампере, заднем диффузоре и корпусах боковых зеркал. Помимо этого, «заряженному» универсалу положены новые легкосплавные диски размером 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади, обутые в стандартной версии в резину Michelin Pilot Sport Cup 2.

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В салоне углеволокно применили для создания центральной консоли, передней панели и рычага коробки передач; ещё снизить вес помогли фирменные кресла-ковши с электрорегулировками и подогревом. Рулевое колесо отделано алькантарой и имеет красную отметку положения на «12 часов», а также кнопки для активации персонализированных ездовых режимов. На передней панели расположены виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма, а также тачскрин мультимедийной системы на 14,9 дюйма.

В списке стандартного оснащения числятся модернизированные амортизаторы с электронным управлением, изменённые тормоза и карбон-керамические диски; а переднюю часть усилили с помощью конструктивных элементов, повышающих жёсткость кузова. Звучание этой «горячей» пятидверке обеспечивает выхлопная система с регулируемыми клапанами и титановым задним глушителем, при режимах Sport и Sport+ звук становится агрессивнее. Объём багажника составляет 500 литров, а при сложенных задних сиденьях он увеличивается до 1510 литров.

Как и предполагалось, у BMW M3 CS Touring двигатель такой же, как у аналогичного седана. Под капотом у универсала располагается бензиновая 3,0-литровая битурбошестёрка, максимальная мощность которой равна 550 л.с., а крутящий момент – 650 Нм. В пару предлагается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач M Steptronic, привод – полный.

На фото: салон BMW M3 CS Touring 1 / 4 На фото: салон BMW M3 CS Touring 2 / 4 На фото: салон BMW M3 CS Touring 3 / 4 На фото: салон BMW M3 CS Touring 4 / 4

С места до «сотни» эта пятидверка разгоняется за 3,5 секунды (на 0,1 секунды медленнее, чем аналогичный седан), а пару «сотен» набирает за 11,7 секунды. Его максимальная скорость составляет 300 км/ч (с пакетом M Driver's Package, который входит в стандартное оснащение); для сравнения, у четырёхдверки «максималка» равна 302 км/ч.

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«Горячий» универсал баварского бренда доберётся до дилеров в Европе, Австралии, Японии и Южной Корее в марте 2025 года. Согласно официальному сайту марки, на домашнем рынке, в Германии, за BMW M3 CS Touring просят не менее 152 900 евро (эквивалентно примерно 15,6 млн рублей по текущему курсу).