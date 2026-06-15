BMW X5 следующего поколения готовится к скорой премьере: новые подробности

Выпуск кроссовера BMW X5 стартовал в 1999 году, а модель нынешней четвёртой генерации появилась в 2018-м, обновление пережила в 2023-м. Сейчас баварская компания находится на завершающем этапе проекта по разработке BMW X5 пятого поколения, который, согласно плану, дебютирует в текущем году. Производитель готовится к скорой премьере новинки.

На фото: прототип BMW X5 нового поколения

Пресс-служба BMW опубликовала свежую партию официальных «шпионских» снимков, на которых запечатлены прототипы в ходе дорожных тестов. Особенности их внешности по-прежнему спрятаны с помощью маскировочной плёнки, однако известно, что экстерьер всех вариантов (включая модификации с ДВС) будет оформлен в соответствии с новым фирменным стилем Neue Klasse.

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Судя по снимкам, у следующего BMW X5 будут традиционный пятидверный кузов, горизонтально вытянутая головная оптика, большой воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера, стандартные наружные зеркала, необычные дверные ручки, встроенные в раму бокового остекления, рейлинги на крыше и спойлер в верхней части багажной двери. Модели предложат колёсные диски размером до 23 дюймов.

Салон марка пока не показала, однако можно предположить, что он многое позаимствует у других недавно представленных моделей бренда. В этом случае перед водителем будет четырёхспицевое рулевое колесо, в нижней части лобового стекла – панорамный дисплей iDrive, исполняющий роль цифровой приборки, а также шестиугольный тачскрин информационно-развлекательной системы на передней панели.

В пресс-службе BMW напомнили о том, что в семейство войдут версии с бензиновыми и дизельными двигателями, работающими в составе мягкогибридных установок (с 48-вольтовым стартер-генератором), а также подключаемые гибриды. Сообщается, что у исполнения BMW X5 40 xDrive отдача составит 400 л.с., а у BMW X5 50e xDrive plug-in hybrid – 490 л.с.

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Кроме того, баварская компания сегодня опубликовала новые подробности о модификации с чисто электрической техникой – BMW iX5. В его основу ляжет модернизированная версия платформы CLAR, которая породнит его с седаном i5 (в отличие от BMW iX3, который базируется на архитектуре Neue Klasse).

Тем не менее, «зелёный» кроссовер получит 800-вольтовую электрическую систему и те же цилиндрические тяговые батареи, что и в моделях Neue Klasse. Известно, что они будут поддерживать мощность зарядки до 400 кВт. Ещё в компании рассказали о том, что грядущая новинка получит самые ёмкие аккумуляторы в истории бренда – 144 кВт*ч для североамериканского рынка и 141 кВт*ч – для Европы (указана полезная ёмкость). Информация о запасе хода на одной зарядке появится позже. Стоит ожидать, что в линейке будут варианты и с «младшими» батареями.

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«Старшая» батарея достанется исполнению BMW iX5 60 xDrive, которой положен полный привод и двухмоторная силовая установка (по одному электродвигателю на каждой оси). Её совокупная ёмкость равна 578 л.с. Остальные подробности о технике появятся позже, ведь премьера уже не за горами. Стоит напомнить о том, что у нового BMW X5 будет и версия с водородными топливными элементами, однако её дебют намечен на 2028 год.