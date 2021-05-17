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  • Большой седан Kia K900 после рестайлинга лишился затейливых фар: официальные фото

Большой седан Kia K900 после рестайлинга лишился затейливых фар: официальные фото

17.05.2021 1665 0 3

Предполагается, что из моторной гаммы «четырехдверки» убрали V8. Первыми преобразившуюся модель, разумеется, получат корейцы.

 

Большой седан Kia актуального поколения дебютировал в 2018-м, на родине он зовется K9, а в других странах, включая и Россию, модель известна под индексом K900 (Quoris в предыдущей генерации). «Четырехдверка» построена на заднеприводной платформе, в линейке бренда она занимает позицию флагмана. В Корее минувший год K9 закончил в «минусе»: реализован 7831 экземпляр, что на 28% меньше, чем в 2019-м. К слову, родственный Genesis G90 тоже заметно «просел», однако он все равно популярнее: в 2020-м выбор на этой модели на домашнем рынке остановили 10 009 клиентов (-43%). В общем, рестайлинг «девятки» весьма кстати.

Обновленный седан Kia K9 для Кореи

Пока Kia раскрыла лишь внешний облик модернизированного седана. Фары вытянулись и лишились ходовых огней в виде сдвоенных приплюснутых «подков». Двойных секций нет больше и в фонарях, к тому же они теперь соединены между собой светящейся плашкой и хромированной полоской, из-за чего задний номерной знак пришлось перенести с крышки багажника на бампер. Также заменили радиаторную решетку (она увеличилась в размерах), вдобавок модели достались новая эмблема Kia и 19-дюмовый диски нового дизайна. Габариты еще не названы. Длина дореформенной «четырехдверки» равна 5120 мм, колесная база – 3105 мм.

Обновленный седан Kia K9 для Кореи
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Обновленный седан Kia K9 для Кореи
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Обновленный седан Kia K9 для Кореи
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Обновленный седан Kia K9 для Кореи
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В салоне же, скорее всего, заменили материалы отделки, также могли модернизировать «приборку» и мультимедийную систему. Ну и не исключено, что вместо привычного селектора «автомата» установили шайбу.

Насчет техники тоже пока лишь догадки. Так, некоторые корейские СМИ считают, что Kia K9 сохранил нынешние бензиновые «атмосферник» V6 3.8 GDI и битурбированный мотор V6 3.3 T-GDI, на дорестайлинговом седане они выдают 315 и 370 л.с. соответственно. А вот атмосферный V8 5.0 GDI (425 л.с.) якобы отправили в отставку. В Корее «четырехдверка» сегодня доступна только с восьмиступенчатым «автоматом», привод – задний или полный.

Дореформенный седан Kia K9, он же K900
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Дореформенный седан Kia K9, он же K900
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Дореформенный седан Kia K9, он же K900
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Дореформенный седан Kia K9, он же K900
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На родине полноценную презентацию обновленного седана, вероятно, проведут в течение ближайшего месяца.

А вот доберется ли такая «четырехдверка» до России – уже вопрос, ведь у нас спрос мизерный: в 2020-м реализовано всего 216 штук (в 2019-м продали 409 седанов), в январе-апреле 2021-го – 16 единиц (за аналогичный период прошлого года – 92 шт.). Кстати, ранее сообщалось о том, что из-за слабых продаж Kia K900 покинет США: в прошлом году модель там разошлась тиражом в 305 экземпляров (-22%), по итогам четырех месяцев 2021-го ее выбрали 63 американца (-18%).

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