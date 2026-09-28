Большой гибридный кроссовер Wey V9X в России: объявлена цена

О том, что в России появится трехрядный гибридный паркетник Wey V9X, официально объявили еще в апреле почти сразу после премьеры модели в Китае. Основные характеристики нашей версии раскрыли в июле. Теперь же российский офис GWM (Great Wall Motor, концерну принадлежит премиум-бренд Weу) озвучил цену новинки. Старт продаж намечен на октябрь.
Напомним, что Wey V9X построен на свежей платформе GWM One (на китайском ее название звучит как Guiyuan S). На домашнем рынке непосредственно «девятка» представлена с двумя вариантами длины и колесной базы: 5205/3050 мм и 5299/3150 мм. К слову, там еще присутствует и самая короткая модификация, но в Китае она считается отдельной пятиместной моделью Wey V8X. В России же будут продавать длиннобазный V9X с шестиместным салоном. Минимальный объем багажника – 244 литра.
Внешне наш кроссовер повторил версию для Китая, разве что лидар над лобовым стеклом модели в РФ не положен. Среди особенностей дизайна Wey V9X – гладкая панель спереди, матричные фары привычной формы, обычные ручки дверей и овальные задние фонари со светящейся перемычкой. Кроссовер «стоит» на 21-дюймовых колесах. Для модели предусмотрена двухцветная окраска кузова – «черный с золотистым» или «бордовый с золотистым». Разумеется, можно будет выбрать и монотонный окрас – черный, серебристый, серый, бордовый или зеленый.
Интерьер исполнения для России полностью еще не продемонстрировали, но, судя по описанию, внутри кроссовер в целом тоже повторил вариант для Китая, то есть на передней панели установлено табло, состоящее из двух экранов. Правда, в РФ дисплеи компактнее – каждый диагональю 15,6 дюйма (в Китае – по 17,3 дюйма). Мультимедиа русифицирована, в нее интегрированы сервисы Яндекса и сервис VK Видео, а также голосовое управление основными функциями.
Судя по всему, у нас кроссовер предложат в единственной комплектации. В списке оборудования российского Wey V9X еще заявлены: панорамная крыша, электропривод всех дверей, выдвижные подножки, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, отделка интерьера кожей Наппа, виртуальная приборка на 12,3 дюйма, проекционный дисплей, подогрев руля и всех сидений, вентиляция и массажер кресел первого и второго рядов, 7-литровый бокс с функциями подогрева и охлаждения, система активного шумоподавления, несколько площадок для беспроводной зарядки (на тоннеле, в передней пассажирской и в обеих задних дверях), откидные столики, аудиосистема с 31 динамиком и потолочный планшет для задних пассажиров. Кроссоверу также достались девять подушек безопасности (включая центральную), адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и «автоматического маневрирования для предотвращения столкновений». Наконец, наш паркетник получил увеличенный до 4,5 л объем бачка стеклоомывателя и дополнительную антикоррозийную обработку кузова.
Wey V9X – это параллельно-последовательный гибрид, то есть ДВС может подключаться к колесам. У нашего паркетника 400-вольтовая архитектура, пневмоподвеска и полный привод (два электромотора). Система версии для РФ включает бензиновый турбодвигатель 2.0. Суммарная отдача установки составляет 598 л.с. и 862 Нм. Российская версия укомплектована батареей емкостью 55,4 кВт*ч, в электрорежиме Wey V9X проедет 270 км «по новому европейскому циклу вождения», общий запас хода – 1217 км. В арсенале адресованного РФ кроссовера еще значатся адаптивные амортизаторы и полноуправляемое шасси. С 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,9 секунды.
Рекомендованная цена Wey V9X – 9 699 000 рублей. Продавать кроссовер будут через дилерскую сеть Tank (этот бренд тоже принадлежит GWM).
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