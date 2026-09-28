Большой гибридный кроссовер Wey V9X в России: объявлена цена

О том, что в России появится трехрядный гибридный паркетник Wey V9X, официально объявили еще в апреле почти сразу после премьеры модели в Китае. Основные характеристики нашей версии раскрыли в июле. Теперь же российский офис GWM (Great Wall Motor, концерну принадлежит премиум-бренд Weу) озвучил цену новинки. Старт продаж намечен на октябрь.

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Напомним, что Wey V9X построен на свежей платформе GWM One (на китайском ее название звучит как Guiyuan S). На домашнем рынке непосредственно «девятка» представлена с двумя вариантами длины и колесной базы: 5205/3050 мм и 5299/3150 мм. К слову, там еще присутствует и самая короткая модификация, но в Китае она считается отдельной пятиместной моделью Wey V8X. В России же будут продавать длиннобазный V9X с шестиместным салоном. Минимальный объем багажника – 244 литра.

Wey V9X для России

Внешне наш кроссовер повторил версию для Китая, разве что лидар над лобовым стеклом модели в РФ не положен. Среди особенностей дизайна Wey V9X – гладкая панель спереди, матричные фары привычной формы, обычные ручки дверей и овальные задние фонари со светящейся перемычкой. Кроссовер «стоит» на 21-дюймовых колесах. Для модели предусмотрена двухцветная окраска кузова – «черный с золотистым» или «бордовый с золотистым». Разумеется, можно будет выбрать и монотонный окрас – черный, серебристый, серый, бордовый или зеленый.

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Интерьер исполнения для России полностью еще не продемонстрировали, но, судя по описанию, внутри кроссовер в целом тоже повторил вариант для Китая, то есть на передней панели установлено табло, состоящее из двух экранов. Правда, в РФ дисплеи компактнее – каждый диагональю 15,6 дюйма (в Китае – по 17,3 дюйма). Мультимедиа русифицирована, в нее интегрированы сервисы Яндекса и сервис VK Видео, а также голосовое управление основными функциями.

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Судя по всему, у нас кроссовер предложат в единственной комплектации. В списке оборудования российского Wey V9X еще заявлены: панорамная крыша, электропривод всех дверей, выдвижные подножки, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, отделка интерьера кожей Наппа, виртуальная приборка на 12,3 дюйма, проекционный дисплей, подогрев руля и всех сидений, вентиляция и массажер кресел первого и второго рядов, 7-литровый бокс с функциями подогрева и охлаждения, система активного шумоподавления, несколько площадок для беспроводной зарядки (на тоннеле, в передней пассажирской и в обеих задних дверях), откидные столики, аудиосистема с 31 динамиком и потолочный планшет для задних пассажиров. Кроссоверу также достались девять подушек безопасности (включая центральную), адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и «автоматического маневрирования для предотвращения столкновений». Наконец, наш паркетник получил увеличенный до 4,5 л объем бачка стеклоомывателя и дополнительную антикоррозийную обработку кузова.

Wey V9X для Китая

Wey V9X – это параллельно-последовательный гибрид, то есть ДВС может подключаться к колесам. У нашего паркетника 400-вольтовая архитектура, пневмоподвеска и полный привод (два электромотора). Система версии для РФ включает бензиновый турбодвигатель 2.0. Суммарная отдача установки составляет 598 л.с. и 862 Нм. Российская версия укомплектована батареей емкостью 55,4 кВт*ч, в электрорежиме Wey V9X проедет 270 км «по новому европейскому циклу вождения», общий запас хода – 1217 км. В арсенале адресованного РФ кроссовера еще значатся адаптивные амортизаторы и полноуправляемое шасси. С 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,9 секунды.

Wey V9X для Китая

Рекомендованная цена Wey V9X – 9 699 000 рублей. Продавать кроссовер будут через дилерскую сеть Tank (этот бренд тоже принадлежит GWM).