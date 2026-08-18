Кроссовер Wey V8X: меньше и дешевле флагмана Wey V9X, но лишь немного беднее

Марка Wey запустила в продажу пятиместный паркетник V8X. Как и родственный флагманский V9X, младший кроссовер предложен в виде полноприводного гибрида с двумя вариантами длины и колесной базы.

Паркетник Wey V8X показали в Китае в конце июля, после чего принадлежащий концерну Great Wall премиум-бренд открыл прием «слепых» заявок, то есть без объявления цен. Теперь же кроссовер полностью рассекречен, одновременно дан старт продажам. Wey V8X, по сути, является чуть упрощенной пятиместной версией флагманского паркетника Wey V9X, который вышел на домашний рынок весной. Флагман бывает исключительно шестиместным.

Самый компактный Wey V8X, его марка считает спортивным 1 / 3 Wey V8X чуть покрупнее, то есть для семейной аудитории 2 / 3 Wey V8X чуть покрупнее, то есть для семейной аудитории 3 / 3

Напомним, Wey V9X доступен с двумя вариантами длины (5205 или 5299 мм) и колесной базы (3050 или 3150 мм). Так вот выяснилось, что у младшего кроссовера Wey V8X тоже две модификации, причем их позиционируют по-разному. Самый компактный пятиместный кроссовер заявлен как «спортивный», его габариты: 5040/2025/1808 мм, расстояние между осями составляет 2968 мм. Объем багажника варьируется от 821 до 2010 литров. У такого V8X черная окантовка стекол вместо хромированной, черные же эмблемы и красные тормозные суппорты. Вторая версия Wey V8X адресована семейной аудитории, ее размеры: 5125/2025/1821 мм, колесная база – 3050 мм. Объем багажника – от 864 до 2225 литров. Ну и для сравнения: грузовой отсек шестиместного V9X вмещает 244 – 1024 литра.

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Если не считать наличие черного декора у «спортивного» V8X, то в остальном внешне младший кроссовер почти дословно повторил V9X. Среди особенностей дизайна – гладкий «нос», фары привычной формы, над которыми вдобавок проходит диодная полоска, дополнительные вертикальные LED-секции дневных ходовых огней, обычные ручки дверей и овальные задние фонари со светящейся перемычкой. В нижнюю часть переднего бампера встроены активные заслонки (идут уже в базе). При этом, в отличие от шестиместного флагмана, двухцветная окраска кузова пятиместному кроссоверу не положена. Начальные комплектации Wey V8X имеют 20-дюймовые диски, варианты подороже – 21-дюймовые.

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Салон у младшего SUV тоже в целом такой же, как у флагмана. На передней панели установлены отдельный приборный экран (12,3 дюйма) и табло, состоящее из двух дисплеев. У «спортивного» V8X каждый экран мультимедиа – диагональю 15,6 дюйма, у семейного – 17,3 дюйма. На центральном тоннеле находятся одна площадка для беспроводной зарядки, ряд физических рычажков и подстаканники. В переднюю пассажирскую дверь и обе задние двери встроены собственные площадки для зарядки смартфонов. Кресла – с подогревом, вентиляцией и массажером. Все перечисленное добро входит в список стандартного оборудования.

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Все версии Wey V8X также имеют проекционный дисплей, трехзонный климат-контроль и спрятанный в тоннеле бокс с функциями подогрева и охлаждения. Кроме того, уже в базе есть автопилот с лидаром над лобовым стеклом и несколькими радарами. «Роскошные» комплектации V8X – это еще обивка из кожи Наппа и потолочный планшет для задних пассажиров. Отметим, старший Wey V9X, как и положено флагману, чуть богаче: у него уже в базе идут сдвоенные экраны по 17,3 дюйма, потолочный планшет и более продвинутый комплекс водительских ассистентов (в частности, у него больше радаров).

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Wey V8X тоже представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид. «Спортивный» кроссовер и самый дешевый семейный SUV имеют 400-вольтовую архитектуру, у остальных исполнений «семьянина» – 800-вольтовая. Система «простых» кроссоверов (речь и о «спортсмене», и о семейной версии) включает бензиновый турбомотор 1.5 (170 л.с.) и два электромотора, суммарная отдача установки – 598 или 612 л.с. У топовых «спортивного» и семейного вариантов бензиновый турбомотор 2.0 (238 л.с.) и тоже два электродвигателя, их совокупная мощность – 694 и 680 л.с. соответственно. В зависимости от модификации Wey V8X комплектуется батареей емкостью 44 кВт*ч, 55,4 кВт*ч или 66,6 кВт*ч. Запас хода в электрорежиме варьируется от 258 до 402 км по циклу CLTC. У всех версий Wey V8X, за исключением базового «спортивного» кроссовера, есть пневмоподвеска. А самый дорогой семейный паркетник вдобавок имеет «режим краба».

Пятиместный Wey V8X оценили в 239 800 – 315 800 юаней, что эквивалентно примерно 3,03 млн – 4 млн рублей по актуальному курсу. Флагман Wey V9X сегодня стоит 331 800 – 389 800 юаней (4,2 млн – 4,9 млн рублей).

Между тем шестиместный кроссовер Wey V9X доберется и до России– у нас старт продаж ожидается осенью. А вот пятиместный кроссовер для РФ пока не анонсировали.