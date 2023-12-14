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Большой кроссовер AITO M9 от Huawei получил интерьер в стиле Mercedes

14.12.2023 148 0 0

На домашнем рынке новый SUV будет доступен в виде гибрида или электрокара. Полноценную презентацию проведут в конце декабря.

Трехрядный кроссовер AITO M9 сама марка засветила еще весной, потом были слив от китайского минпрома и новые фирменные картинки. Первый же публичный показ модели провели в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу. А вот интерьер рассекречен только сейчас: опубликован видеотизер, вдобавок озвучена дата полноценной презентации – 26 декабря. Напомним, изначально бренд AITO (Adding Intelligence To Auto) был совместным проектом технологического гиганта Huawei и компании Seres, но в этом году марку вроде бы выкупил Huawei. Впрочем, вернемся к грядущей модели.

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Внутри AITO M9 – три дисплея, причем они встроены в переднюю панель, как у последних Мерседесов (кстати, аналогичное решение получил и рестайлинговый кроссовер Exeed VX, который только что представили в России). Под центральными дефлекторами обдува расположены две площадки для беспроводной зарядки смартфона. Привычного селектора коробки нет – судя по всему, за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Китайские профильные медиа также пишут, что M9 достался лазерный проектор – он крепится к крыше над вторым рядом кресел. А вот назначение элемента, торчащего из передней панели, пока непонятно. Разумеется, вся электроника – от Huawei.

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Что же касается внешности, то главная фишка AITO M9 – пиксельные секции под фарами. Длина нового кроссовера равна 5230 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1800 мм, колесная база – 3110 мм.

По предварительным данным, AITO M9 предложат в виде подзаряжаемого гибрида или электрокара. В состав установки первой версии входят бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 152 л.с. и пара электродвигателей (на 224 и 272 л.с.). Полностью «зеленый» кроссовер имеет два электромотора мощностью 218 и 313 л.с. Больше подробностей о технике появится через полторы недели.

Новинке прочат стартовый ценник в 500 000 юаней, что эквивалентно примерно 6,27 млн рублей по актуальному курсу.

Напомним, марка AITO представлена и в России: продажами занимается МБ Рус, то есть бывшее российское представительство Мерседеса (им теперь владеет компания Автодом). Не исключено, что впоследствии AITO M9 доберется и до РФ.

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