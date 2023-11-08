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Большой кроссовер Jetour Shanhai L9: официальные изображения

08.11.2023 105 0 0

Трехрядный паркетник объявлен отдельной новой моделью, хотя SUV уже отчасти знаком россиянам: за основу взяли X90 Plus.

В октябре марка Jetour, которой владеет компания Chery, объявила о создании новой линейки Shanhai для электрифицированных машин. Тогда же было опубликовано первое изображение паркетника Shanhai L6, который представляет собой товарное воплощение концепта Jetour X-2. А еще раньше – в сентябре – на фото китайского минпрома засветился другой SUV нового семейства. Так вот теперь и этот кросс показался на фирменных картинках: модель назвали Jetour Shanhai L9.

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Крупную «девятку» сам бренд позиционирует в качестве совершенно нового кроссовера. Однако на деле перед нами – перелицованный трехрядный Jetour X90. Напомним, исходный паркетник доступен и в России, у нас он носит приставку Plus. Shanhai L9 достались новые радиаторная решетка и передний бампер. Кроме того, модель получила двухэтажную головную оптику: сверху расположена светодиодная полоска, выполняющая роль ходовых огней, ниже идут блоки основных фар.

Длина Jetour Shanhai L9 равна 4862 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1784 мм, колесная база – 2850 мм. Российский X90 Plus чуть короче (4858 мм) и ниже (1780 мм), остальные габариты у машин совпадают.

Интерьер «девятки» еще не раскрыт, марка лишь объявила, что у кроссовера есть семиместное исполнение. Скорее всего, внутри Shanhai L9 повторил донорский SUV, то есть новинке тоже положено табло (объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы).

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Паркетник представляет собой подзаряжаемый гибрид, в состав установки вошли бензиновая турбочетверка 1.5 (156 л.с.) и электромотор. Некоторые местные профильные СМИ пишут, что модель укомплектована батареей емкостью 19,43 кВт*ч, только на электротяге автомобиль якобы сможет проехать около 84 км. Хотя этот показатель наверняка измерен по китайскому циклу, так что реальная дальнобойность окажется скромнее.

Премьеру Jetour Shanhai L9 справит 14 ноября. В будущем гибридный кроссовер вполне может добраться до России. Кстати, накануне российский офис материнской компании Chery объявил о появлении у нас нового суббренда Chery NEV, под которым будут продавать гибриды и электрокары.

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