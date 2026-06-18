Большой кроссовер Skoda Peaq: показан интерьер

С выходом на рынок своего флагманского электрокросса компания Skoda явно подзадержалась. Так, его предвестника – концепт Vision 7S – показали еще в 2022 году. Первые тизеры товарного воплощения были опубликованы в 2025-м, в самом начале года нынешнего объявили имя серийной версии – Peaq. В марте марка выложила в Сеть фото замаскированного тестового образца и раскрыла основные характеристики модели, в начале июня внешность Skoda Peaq продемонстрировали на дизайн-скетчах. Несколько дней назад Шкода поделилась дополнительными картинками и видео с испытаний новинки. Ну а теперь наконец рассекречен интерьер.

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Сама компания пока продвигает семиместный кроссовер (2+2+3), но в продаже будет и пятиместная версия. Как и было обещано, Skoda Peaq стал первой моделью марки, получившей вертикальный планшет мультимедийной системы: экран диагональю 13,6 дюйма «прилеплен» к лаконичной передней панели. Перед водителем установлен 10-дюймовый приборный дисплей. Стандартный паркетник получил двухспицевый руль, тогда как у «оспортивленной» версии Sportline, которую еще не показали, трехспицевая «баранка». Подогрев руля идет уже в базе.

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На центральном тоннеле есть три квадратных элемента – вероятно, это блоки для управления «климатом» и другими функциями. Ранее в Skoda также рассказали о том, что для Peaq предусмотрены беспроводная зарядка и панорамная электрохромная крыша, за доплату еще можно будет заказать проекционный дисплей с дополненной реальностью, кресла с откидными подставками для ног и массажером, складной столик.

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Что же касается дизайна экстерьера, то его особенности – вогнутая гладкая панель спереди, T-образная оптика и выдвижные ручки дверей. Для новинки заявлены диски диаметром от 19 до 21 дюйма.

Паркетник построен на растянутой версии фольксвагеновской платформы MQB. Длина Skoda Peaq равна 4874 мм, колесная база – 2965 мм. Таким образом, электрокросс является еще и самой крупной моделью в актуальной линейке марки. Для сравнения, длина «углеводородного» Skoda Kodiaq составляет 4758 мм, расстояние между осями – 2791 мм. Объем багажника семиместного Skoda Peaq – 299 литров. Под крышкой капота есть дополнительный отсек на 37 литров.

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Флагманский кроссовер предложат в трех модификациях. Две из них имеют задний привод, топовый вариант получил двухмоторный полный привод. Базовый Skoda Peaq 60 – это 204-сильный электродвигатель и батарея емкостью 63 кВт*ч, он проедет более 460 км. «Средний» Peaq 90 оснащен электромотором мощностью 285,5 л.с. и аккумулятором на 91 кВт*ч, запас хода – свыше 600 км. Наконец, два двигателя Skoda Peaq 90X вместе выдают 299 л.с., этому варианту тоже положена батарея емкостью 91 кВт*ч, дальнобойность – более 600 км.

Полноценную презентацию Skoda Peaq проведут вечером 23 июня.