Большой кроссовер Yipai M8 от Dongfeng: электроника Huawei и несколько вариантов начинки

Бренд Yipai запустил в продажу трехрядный кроссовер M8. Паркетник доступен в виде гибрида или электрокара, уже в базе есть комплекс водительских ассистентов от Huawei.

Первый показ кроссовера M8 принадлежащая концерну Dongfeng марка Yipai (она же eπ) провела в Китае в мае. В июне паркетник стал доступен к предзаказу. Но лишь сейчас состоялась полноценная презентация, названы все цены и дан старт продажам.

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Напомним, сам бренд считает M8 совершенно новой моделью. Однако на деле это лишь модернизированная версия кроссовера Yipai 008, которая дебютировал еще в 2024 году. Так, у машин практически идентичный профиль, не считая того, что «эмка» имеет полускрытые ручки дверей вместо выдвижных, плюс у этого паркетника хромированная окантовка стекол вместо черной у 008.

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Но передняя часть и корма у Yipai M8 все-таки свои. Кроссовер получил другие бамперы. Ему также досталась двухъярусная головная оптика: сверху расположена выполняющая роль ходовых огней единая светодиодная полоска, ниже – основные фары в L-образных блоках. Монофонарь – с более мелким пиксельным узором. В начальных комплектациях кроссовер M8 имеет 20-дюймовые диски, более дорогие версии «стоят» на 21-дюймовых. За доплату можно заказать колеса в ретростиле.

Длина Yipai M8 равна 5020 мм, ширина – 1975 мм, высота – 1733 мм. Габариты актуального Yipai 008: 5002/1972/1732 мм. Колесная база одинаковая – 3025 мм.

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«Эмка» доступна исключительно с шестиместным салоном (у 008 есть пятиместная версия), он тоже оригинальный. Внутри – новые передняя панель, руль и карты дверей. При этом, как и исходная «восьмерка», кроссовер M8 имеет раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Базовому Yipai M8 достались дисплеи диагональю 8,8 и 15,6 дюйма соответственно, в остальных комплектациях – экраны на 10,25 и 16,1 дюйма. Мультимедиа работает на операционке HarmonySpace 5.2 от компании Huawei (IT-гигант в список поставщиков для нынешнего Yipai 008 не входит).

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В арсенале самого дешевого Yipai M8 также значатся: электропривод багажной двери, подогрев руля, беспроводная зарядка, аудиосистема Huawei Sound с 15 динамиками, система распознавания лиц. Кроме того, паркетник по умолчанию имеет автопилот ADS 5 Pro от упомянутой компании Huawei, комплекс включает установленный над лобовым стеклом лидар, 11 камер, 12 ультразвуковых радаров и 3 радара миллиметрового диапазона.

«Средние» версии – это также подогрев и вентиляция кресел первого и второго рядов, массажер передних сидений, потолочный планшет (17,3 дюйма) для задних пассажиров, аудиосистема с 21 динамиком (включая динамик в подголовнике водительского кресла). В топовой комплектации дополнительно имеются проекционный дисплей, бокс с функциями охлаждения и подогрева, массажер кресел второго ряда.

Кроссовер Yipai M8 доступен в виде подзаряжаемого гибрида или электрокара, обе модификации – заднеприводные. Установка базового гибридного паркетника включает работающий в режиме генератора атмосферник 1.5 (102 л.с.), у остальных бензоэлектрических версий – турбомотор 1.5 (129 л.с.). Все гибридные исполнения оснащены 292-сильным электродвигателем и батареей емкостью 45,66 кВт*ч. Запас хода на электротяге от комплектации не зависит – 300 км по циклу CLTC. Электрический Yipai M8 получил 800-вольтовую архитектуру, 313-сильный двигатель и батарею емкостью 77,38 кВт*ч. Его дальнобойность – 600 км.

Гибридный Yipai M8 без учета акций обойдется в 179 800 – 213 800 юаней (около 2,08 млн – 2,47 млн рублей по актуальному курсу), электрокар оценили в 199 800 – 219 800 юаней (2,31 млн – 2,54 млн рублей).

Исходный Yipai 008 (от 169 900 юаней или от 1,97 млн рублей) в отставку не собирается, он тоже бывает с гибридной или электрической установками. Но техника пока другая. Нынешний гибрид оснащен бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., 272-сильным электродвигателем и батареей емкостью 34,32 кВт*ч, в электрорежиме он проедет 202 км. «Зеленый» паркетник предложен с тем же 272-сильным мотором и аккумулятором на 82,28 кВт*ч, запас хода – 610 или 620 км. Позже этот кроссовер обновят – в частности, у него будут моторы, как у «эмки».