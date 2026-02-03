Brabus 900 на базе Lamborghini Urus SE: провокационный мятный и традиционный чёрный

Новинки ×
Германское тюнинг-ателье Brabus продолжает добавлять новые марки в своё портфолио: руки мастеров из Ботропа добрались до Lamborghini и её с самой ходовой модели — кроссовера Urus.

После того, как Brabus начал работать с Porsche и Bentley, появление в линейке прославленного тюнера моделей Lamborghini было вопросом времени, и вот это время пришло — встречаем Brabus 900 на базе Lamborghini Urus SE в версиях Mint (машина мятного цвета) и Superblack (машина чёрного цвета), различия между ними сводятся к цветовому оформлению, в части техники и дополнительного оборудования они идентичны.

Для Lamborghini Urus SE мастера Brabus разработали очередную версию своего фирменного ширкофюзеляжного обвеса Widestar из карбона с толсто очерченными воздуховодами, увеличенным передним сплиттером, новым задним диффузором и более крупными задними спойлерами на багажной двери.

Штатные колёса у Urus SE могут быть максимум 23-дюймовыми, а Brabus установил собственные 24-дюймовые «катки» Monoblock Z в версии Platinum Edition и более широкие шины размерности 295/30 R 24 спереди и 355/35 R 24 сзади. Подвеска слегка занижена, что придаёт кроссоверу ещё более динамичный вид.

Салон, как водится у Brabus, полностью перешил нежной стёганой перфорированной кожей, её можно обнаружить в том числе на полу и в багажнике. В стоке у Lamborghini Urus SE уже немало карбоновых деталей, но Brabus добавил ещё, а педали снабжены новыми алюминиевыми накладками. В комплект поставки входят фирменная кожаная дорожная сумка от Brabus и защитный чехол для ключа от Brabus.

Напомним, что Urus SE имеет plug-in гибридную силовую установку, состоящую из 4,0-литрового бензинового битурбомотора V8 (620 л.с., 800 Нм), вживлённого в 8-ступенчатую АКП электромотора (192 л.с., 483 Нм) и тяговой батареи ёмкостью 25,9 кВт·ч, расположенной под полом багажника. Максимальная совокупная отдача такой силовой установки — 800 л.с. и 950 Нм. Brabus не трогал электрическую часть, а лишь слегка «подкормил» ДВС, в результате чего максимальная совокупная отдача увеличилась до 900 л.с. и 1050 Нм, время разгона до 100 км/ч уменьшилось с 3,4 до 3,2 с, максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке 312 км/ч.

Показанный на фотографиях Brabus 900 Mint стоит 583 070 евро, Brabus 900 Superblack — 544 098 евро. Для сравнения скажем, что стоковый Lamborghini Urus SE сейчас стоит в Германии от 262 000 евро.

