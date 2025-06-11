Британская компания Ineos хочет разработать младший SUV на платформе Chery

По данным инсайдеров, за основу своей второй модели Ineos Automotive может взять дебютировавший в прошлом году компактный кроссовер iCar V23 от Chery — возможно, даже дизайн менять не придётся.

В прошлом году молодая британская компания Ineos Automotive отказалась от расширения модельного ряда в сторону более доступных и массовых SUV и вязала курс на роскошь, но теперь опять передумала: по данным британского журнала Autocar, руководство Ineos хочет вернуть в работу замороженный проект младшего внедорожника Fusilier, только теперь он рискует стать меньше и превратиться в кроссовер с китайскими «потрошками».

Исходный оригинальный проект Ineos Fusilier 1 / 2 Исходный оригинальный проект Ineos Fusilier 2 / 2

В фокусе внимания Ineos находится угловатый компактный кроссовер iCar V23, эстетика которого близка к эстетике Ineos. Chery запустила бренд iCar в 2023 году, до России он пока официально не добрался, а в Европе он появится в следующем году, но не как iCar, а как iCaur, так как имя iCar зарезервировано компанией Apple. Ineos Automotive в теории может организовать производство iCar/iCaur V23 на своём слабо загруженном заводе во французском Амбахе (это бывший завод Mercedes-Benz), а заодно превратить iCar V23 в младший SUV марки Ineos — как говорится, дёшево и сердито. Официально Ineos переговоры с Chery пока никак не комментирует.

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По данным аналитического агентства JATO Dynamics, с января по апрель текущего года компания Ineos реализовала в Европе только 307 рамных внедорожников Grenadier (-36% по сравнению с АППГ). В это число не включены коммерческие версии Grenadier и пикапы Grenadier Quartermaster, но в целом ясно, что и на них спрос невелик, так как стоят они слишком дорого. Изначально Ineos Automotive планировала выпускать по 30 000 — 40 000 машин семейства Grenadier в год, но по ряду причин это оказалось невозможно, в том числе из-за экологических ограничений и нежелания компании Ineos платить углеродный штраф — электрических и гибридных версий у Grenadier нет.

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Кроссовер iCar V23 в свою очередь дебютировал как электромобиль, но позже появятся и plug-in гибридные версии — платформа i-MS, на которой построен iCar V23, на них рассчитана. Габаритная длина iCar V23 — 4220 мм, ширина — 1915 мм, высота — 1845 мм, колёсная база — 2735 мм, дорожный просвет — 200-210 мм в зависимости от модификации. Выглядит iCar V23 брутально и мощно, но на деле в его основе лежит откровенно легковое короткоходное шасси: передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая пятирычажная.

iCar V23

Базовая версия iCar V23 довольствуется единственным электромотором на задней оси со скромной отдачей в 136 л.с. и 180 Нм. На топовой двухмоторной полноприводной версии передний электромотор выдаёт 75 л.с. и 112 Нм, задний — 136 л.с. и 180 Нм, в сумме получается 211 л.с. и 292 Нм. Ёмкость батареи — от 47,28 до 81,76 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — от 301 до 550 км по циклу CLTC. Диапазон цен в Китае — от 99 800 до 144 800 юаней (от 1,09 млн до 1,58 млн рублей в переводе по текущему курсу).

Версии iCaur V23 для Европы должны быть мощнее и гораздо дороже. Plug-in гибридные версии будут использовать 1,5-литровый бензиновый турбомотор в качестве генератора, то есть он не будет механически связан с колёсами.

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Добавим, что с прошлого года Chery выпускает машины в Испании под маркой Ebro и сейчас присматривается к заводам Volkswagen в Германии, собираясь производить на них модели нового бренда Lepas. В следующем году британская компания JLR (Jaguar Land Rover) запустит в Китае суббренд Freelander — он будет использовать платформы Chery. Также платформы Chery лягут в основу новых моделей южнокорейского бренда KGM (бывший SsangYong).