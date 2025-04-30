Chery готова загрузить заводы Volkswagen в Германии новинками от бренда Lepas

Китайская компания Chery готовит плацдарм для высадки своего свежеиспечённого бренда Lepas в Европе, больше всего потенциально пустующих заводов сейчас в Германии — у одной только компании Volkswagen их два на выданье, и Chery ведёт переговоры о том, чтобы занять один из них.

Напомним, что Lepas — самый свежий бренд в обойме Chery, официально он был запущен в октябре прошлого года, а 18 апреля в Китае сошла с конвейера его первая модель — среднеразмерный кроссовер Lepas L8, представляющий собой слегка перелицованный Chery Tiggo 8 Pro.

Lepas L8

На прошлой неделе в штаб-квартире Chery в городе Уху (провинция Аньхой) состоялась презентация бренда Lepas для дилеров: было объявлено, что Lepas запустит пять новых моделей в течение ближайших трёх лет и будет продавать их по всему миру, для чего уже формируется сеть из 1200 дилеров. Ближайшими новинками станут компактный кроссовер Lepas L6 и субкомпактный Lepas L4. На европейский рынок бренд Lepas выйдет в начале 2026 года, здесь он будет предлагать преимущественно plug-in гибридные и электрические модели.

Chery уже выпускает свои машины в Европе, а именно в Испании под брендом Ebro на бывшем заводе Nissan. Теперь Chery ищет площадку для локализации моделей Lepas. Ещё в январе Reuters со ссылкой на инсайдеров сообщал, что Chery ведёт переговоры с компанией Volkswagen на предмет покупки одного из двух ненужных ей заводов в Германии.

В конце прошлого года компания Volkswagen, переживающая сейчас острый системный кризис, заключила компромиссную сделку с немецкими профсоюзами: по её условиям, Volkswagen не может закрыть ни один из своих действующих заводов в Германии, притом том что как минимум два завода компании не нужны, ей просто нечем их загрузить. Два завода — это знаменитая Стеклянная мануфактура в Дрездене, которая в этом году прекратит выпуск электрического хэтчбека VW ID.3 (его производство перенесут в Вольфсбург) и будет просто висеть на балансе Volkswagen, и завод в Оснабрюке, который сейчас выпускает универсал VW Arteon и кросс-кабриолет VW T-Roc Cabriolet.

Завод Volkswagen в Оснабрюке

Стеклянная мануфактура в Дрездене вряд ли заинтересует Chery, так как она не рассчитана на большие объёмы производства и больше позиционируется как своеобразный аттракцион для клиентов, а вот завод в Оснабрюке — очень даже подходящая площадка для организации массового производства китайских паркетников. Универсал Arteon завод в Оснабрюке будет выпускать до 2026 года, производство T-Roc Cabriolet свернут в середине 2027 года, наследника у него не будет. Собственных планов на завод в Оснабрюке после середины 2027 года у Volkswagen нет, так что его вполне можно сплавить Chery, причём задолго до снятия с производства T-Roc Cabriolet, так как спрос на него невелик, можно параллельно налаживать выпуск китайских моделей.

Завод Volkswagen в Оснабрюке

В январе Reuters со ссылкой на представителя профсоюза завода в Оснабрюке сообщал, что его рабочие брезгуют китайскими машинами и согласны что-то производить для Chery только в рамках совместного предприятия, причём под эмблемой Volkswagen и по стандартам Volkswagen.

Вчера газета Automotive News Europe со ссылкой на свои источники сообщила, что Chery всё-таки близка к заключению сделки с Volkswagen, и речь идёт именно о производстве моделей Lepas. Вице-президент Chery International Чарли Чжан, на которого ссылается газета, подтвердил факт переговоров с Volkswagen, но проявил осторожность в оценках, объяснив это тем, что «ситуация в Германии очень и очень сложная». Под сложностью подразумевается несговорчивость профсоюзов, высокие социальные издержки и высокие законодательные требования к бизнесу.

От себя заметим, что у Chery в этих переговорах объективно сильная позиция: других желающих загрузить заводы Volkswagen в Германии пока нет, а если Volkswagen будет упираться, то можно обратиться к компании Ford, у которой в Германии тоже есть два недозагруженных завода — в Кёльне и Зарлуи. За пределами Германии есть десятки автозаводов, готовых принять китайских партнёров, — например, брошенный всеми нидерландский VDL Nedcar. Но и китайских автопроизводителей, желающих обосноваться в Европе, чтобы обойти введённые в прошлом году Евросоюзом повышенные пошлины на электромобили китайского производства, становится всё больше. В марте стало известно о том, что GAC и Xpeng загрузят своими моделями завод Magna Steyr в австрийском Граце.

