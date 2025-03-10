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Ford погасит долги немецких заводов, чтобы иметь возможность их закрыть

10.03.2025 307 0 0

Компания Ford продолжает оптимизацию своего европейского бизнеса: вслед за волнами сокращений лишних сотрудников началась подготовка к фактической ликвидации немецкого подразделения Ford-Werke GmbH на случай, если дела будут идти всё хуже и хуже.

Европейское подразделение Ford чувствует себя более-менее хорошо в сегменте лёгких коммерческих автомобилей, а вот в сегменте легковушек за последнее десятилетие компания совершила ряд просчётов и сильно сдала позиции. Некогда очень популярные модели Fiesta и Mondeo уже сняты с производства, Focus уйдёт в историю ближайшей осенью, после чего в легковой линейке останутся только кроссоверы, в том числе плохо подающиеся электрические Explorer и Capri, созданные на фольксвагеновской модульной платформе MEB в рамках заключённого в 2020 году альянса Ford и Volkswagen.

Электрический Ford Explorer для Европы

Руководство Ford сильно переоценило потенциал электромобилей и не стало вкладываться в обновление «углеводородных» моделей, в связи с чем её заводы в Германии, входящие в состав Ford-Werke GmbH, остались фактически не у дел. Завод в Кёльне, выпускающий электрические Explorer и Capri, в ноября прошлого года работает с простоями, тогда же компания объявила очередную волну сокращений, которая затронет 4000 человек, в том числе 2900 в Германии.

Электрический Ford Capri для Европы

Второй немецкий завод Ford находится в Зарлуи, здесь до конца ноября будут производить Фокусы, после чего предприятие превратится в некий сервисно-логистический центр, на котором будут трудиться порядка 1000 человек. Руководство Ford хотело продать завод в Зарлуи, но покупателей не нашлось, так что пока он остаётся на балансе компании. По данным немецких СМИ (в частности, MM MaschinenMarkt), общий долг Ford-Werke GmbH на данный момент составляет 5,8 млрд евро.

Сегодня компания Ford объявила о намерении инвестировать 4,4 млрд евро в реструктуризацию европейского бизнеса. Казалось бы, это хорошая новость для убыточного немецкого Ford-Werke GmbH, но финансовые вливания идут в комплекте с отзывом подписанного в 2006 году обязательства гасить долги немецкой «дочки». Часть нового транша действительно пойдёт на погашение долгов немецких заводов, но их директора уже поняли, к чему всё идёт, и забили тревогу — мол, через пару лет нас просто обанкротят и ликвидируют.

Действительно, в текущей ситуации немецкие заводы Форду не нужны, особенно с учётом того, что зарплаты здесь выше, чем в других европейских странах, а профсоюзы очень несговорчивые. Заводы в Румынии, Испании, Турции и Великобритании сегодня вполне покрывают производственные потребности американской компании в Европе, содержать Ford-Werke GmbH нет никакого смысла. Заметим, что в официальном заявлении компании ничего не говорится о намерении избавиться от немецких заводов, но теперь уже ясно, что это вполне реалистичный или, как минимум, теоретически возможный сценарий, в связи с чем немецкие СМИ и забили тревогу.

Часть 4,4-миллиардного транша пойдёт в том числе на разработку нового многолетнего бизнес-плана всего европейского подразделения, обещаны новые модели, но какие именно и когда, пока неизвестно.

Германия производство Европа бизнес заводы Ford
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