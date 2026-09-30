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Брутальный M-Hero X700 доступен к заказу: полный привод уже в базе и электроника Huawei

30.09.2026 442 0 0
Брутальный M-Hero X700 доступен к заказу: полный привод уже в базе и электроника Huawei

Первенец нового X-семейства бренда M-Hero предложен в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида с двумя вариантами батареи. Как водится, модель имеет довольно внушительный список оборудования.

Публичный показ брутального SUV с индексом X700 принадлежащий концерну Dongfeng бренд M-Hero (он же Mengshi) провел в конце августа на автосалоне в Чэнду. Интерьер рассекретили в середине сентября. А на днях в Китае провели еще одну презентацию, в рамках которой были объявлены предварительные цены и открыт прием заказов. Напомним, что M-Hero X700 – это третья модель в гамме марки, она присоединилась к рамным внедорожникам M-Hero 917 (в России это M-Hero I) и M-Hero M817. Причем у X700 несущий кузов, хотя внедорожный имидж сохранен. Впоследствии бренд выпустит еще как минимум две модели новой X-линейки.

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У M-Hero X700 «прямоугольный» кузов, массивные бамперы и распашная багажная дверь. Во всю ширину передка протянулась светодиодная плашка, выполняющая роль дневных ходовых огней. Новинке еще достались полускрытые ручки дверей. На корме может быть запаска или кофр. За доплату «рюкзачок» может иметь экран. Разумеется, в арсенале SUV еще значится автопилот – это комплекс ADS 5 от компании Huawei, он включает 896-строчный лидар над лобовым стеклом. К слову, IT-гигант стал поставщиком основной электроники для новинки.

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Длина M-Hero X700 равна 5035 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1910 мм, колесная база – 2920 мм. Угол въезда составляет 37,5°, угол съезда – 38,3°. Предусмотрены 18- или 20-дюймовые колеса. Несмотря на внушительные габариты X700 – строго пятиместный. Заявленный объем багажника – 850 литров.

В салоне – встроенный в переднюю панель приборный экран и гигантское табло мультимедийной системы, которое состоит из двух дисплеев (каждый диагональю 15,6 дюйма). Мультимедиа работает на операционке HarmonyOS от упомянутой фирмы Huawei и имеет искусственный интеллект. Боковые дефлекторы обдува сделали вертикальными. А под тремя центральными прямоугольными воздуховодами расположен ряд физических клавиш. На тоннеле M-Hero X700 имеются поручни: на том, который ближе к водителю, вдобавок находятся «хрустальная» шайба выбора режима движения и еще несколько кнопок.

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В списке оборудования также заявлены проекционный дисплей, аудиосистема Huawei Sound, спрятанный в центральный подлокотник отсек с функциями подогрева и охлаждения, подогрев, вентиляция и массажер сидений. Наконец, в багажную дверь может быть встроен откидной столик, который выдерживает нагрузку до 15 кг.

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M-Hero X700 представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид. Силовая установка включает бензиновый турбомотор 1.5 (154 л.с.) и два электродвигателя. Суммарная отдача системы – 704 л.с. и 940 Нм. В начальных версиях X700 укомплектован батареей емкостью 51,46 кВт*ч, с ней SUV в электрорежиме проедет 285 км по циклу CLTC. Топовый M-Hero X700 получил батарею емкостью 68,1 кВт*ч, запас хода на электротяге – 360 км. По данным китайских СМИ, самый дорогой SUV по умолчанию имеет пневмоподвеску (для остальных исполнений это опция).

На старте предзаказа M-Hero X700 оценили в 249 800 – 289 800 юаней, что эквивалентно примерно 3,14 млн – 3,65 млн рублей по актуальному курсу.

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