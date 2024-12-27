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Бу Андерссон покидает пост главы UzAuto Motors

27.12.2024 56 1 0

Шведский топ-менеджер возглавлял узбекское предприятие последние три года. Чем дальше займется известный и в России управленец, не уточняется.

Бу Андерссон хорошо знаком россиянам. В 2009-2013 гг. он руководил Группой ГАЗ, а в 2014-2016 гг. был президентом АВТОВАЗа. В 2021 году швед возглавил узбекские предприятия UzAuto Motors и UzAuto Motors Powertrain, которые занимаются выпуском автомобилей под брендом Chevrolet и двигателей соответственно. Теперь же Бу Андерссон покидает пост генерального директора этих компаний, о чем сегодня официально объявила пресс-служба UzAuto.

Как сообщили в компании, «по этому случаю состоялось торжественное мероприятие», в рамках которого были отмечены заслуги и вклад топ-менеджера в развитие автопрома Узбекистана. В частности, при нем запустили массовое производство по полному циклу современных моделей Chevrolet Tracker и Onix.

В UzAuto также отметили, что в период работы Бу Андерссона были «значительно увеличены производственные показатели» и повышено качество продукции. Так, в 2023-м в соседней стране выпустили 395 400 автомобилей – это на 20% больше по сравнению с предыдущем годом. В плане финансов за время пребывания шведа на посту гендиректора компания тоже была успешна – «средний чистый доход превышал 6%».

Кто теперь возглавит UzAuto Motors, не уточняется, как и то, чем в дальнейшем планирует заняться Бу Андерссон.

Узбекистан авторынок производство бизнес заводы Chevrolet

 

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1 комментарий
27.12.2024 21:38
Papirus

Узбекам должно быть совсем не стыдно за свой автопром. Уже хотя бы благодаря тому, что получили выбор автомобилей для людей, а не нуворишей. И по качеству это уже совсем не древние Нексии. Поездил там и на Малибу, и на Трекере, и на Ониксе. Не шедевр, да. Но и не жигули с, прости господи, китайцами.
Андерсон очевидно приложил руку к поднятию культуры производства. С АвтоТАЗа его убрали за то, что отказался покупать запчасти у придворных бракоделов. В Узбекистане, при всей специфичности, поставщиков заставили работать.

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