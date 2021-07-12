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Будущая новинка Mercedes-Benz: как может выглядеть купе CLE?

12.07.2021 244 0 0

Дебют «двухдверки» немецкого бренда намечен на 2023 год. У модели также будет версия с открытым верхом, рендер которой мы публиковали ранее.

 

Сложный 2020 год оставил свой «след» в том числе на результатах продаж Mercedes-Benz: так, по данным сайта CarSalesBase, в Европе дилеры реализовали в общей сложности 749 162 автомобиля. Этот показатель на 17,4% меньше, чем в предыдущем году, спад можно объяснить в том числе последствиями пандемии коронавируса. В текущем году у марки отмечается положительная динамика в Старом Свете: за первые пять месяцев 2021-го клиенты купили 247 645 машин (на 3,4% больше, чем в январе-мае прошлого года).

На фото: купе Mercedes-Benz C-Class
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На фото: купе Mercedes-Benz C-Class
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Как сообщает испанское издание motor.es, немецкий производитель объединит в одну модель два разных купе – С-Class и E-Class. Ранее сообщалось, что такое же будущее вероятно ждёт кабриолеты указанных моделей. Тогда же мы публиковали рендер будущей новинки с открытым верхом.

По предварительным данным, такое «объединённое» купе Mercedes-Benz назовут CLE Coupe. Судя по данным издания, проект по созданию новинки на данный момент находится в работе: ранее в объективы фотошпионов попались прототипы замаскированного нового кабриолета, ожидается, что следом на дорогах окажутся и «закрытые двухдверки».

На фото: купе Mercedes-Benz E-Class
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На фото: купе Mercedes-Benz E-Class
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Информации о том, как будет выглядеть новое купе, пока нет. Так что у художников есть возможность пофантазировать на тему внешности будущей модели немецкого бренда. Собственный вариант экстерьера новинки в очередной раз предложил дизайнер motor.es. По предварительным данным, новое купе по габаритам окажется крупнее актуальной «двухдверки» С-Class.

Рендер купе Mercedes-Benz CLE

На рендере будущего купе Mercedes-Benz CLE «засветилась» горизонтально расположенная головная оптика: фары имеют сравнительно узкую и «клиновидную» форму, а ДХО в виде «галочек» идут вдоль их верхней части. Кроме того, ожидается, что модель получит узнаваемую решётку радиатора с рисунком в виде сот и крупным логотипом посередине, также автомобиль ждёт фирменное оформление нижней части переднего бампера со встроенными воздухозаборниками.

На фото: салон актуального Mercedes-Benz C-Class

К сожалению, художник не стал рисовать корму будущей модели, также нет и изображений интерьера «двухдверки» CLE. По предварительным данным, автомобиль, вероятно, предложат с салоном, который не так давно дебютировал на таких моделях как актуальные C-Class и S-Class: у них на передней панели два больших экрана – один выполняет роль виртуальной «приборки», второй – тачскрина информационно-развлекательной системы.

Рендер кабриолета Mercedes-Benz CLE

Предполагается, что Mercedes-Benz CLE получит рядные четырёх- и шестицилиндровые бензиновые двигатели (дизелей, вероятно, не будет). Не исключено, что все версии будут «мягкогибридными», кроме того, будет и вариант подключаемого гибрида. Новое купе, вероятно, получит девятиступенчатую автоматическую коробку передач. Отметим, публичная премьера «двухдверки» намечена на 2023 год.

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