Bugatti Chiron получит версию за 370 миллионов рублей

Новая версия гиперкара Bugatti Chiron получит название Divo. Она будет отличаться от стандартной модели сниженной массой и увеличенным в два раза ценником – пять миллионов евро (около 369 700 000 рублей по актуальному курсу), что приблизительно в два раза дороже обычного Chiron, информирует ресурс TheSupercarBlog.

Сайт также сообщает, что у Chiron Divo будет гоночная трансмиссия, при этом, автомобиль можно будет по-прежнему использовать на гражданских дорогах. Новинка превзойдет Chiron Sport по динамике (сейчас разгон с нуля до «сотни» занимает 2,5 секунды), но уступит в максимальной скорости – она будет снижена с 420 км/ч до 385 км/ч.

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Версия Divo будет выпущена ограниченным тиражом 100 единиц, но они все уже распроданы. Как ожидается, «живые» автомобили доберутся до своих владельцев не ранее 2020 года.

Напомним, Bugatti Chiron дебютировал в марте 2016 года. Двухдверный гиперкар укомплектован восьмилитровым квадтурбомотором W16, развивающим мощность 1 500 л.с. и крутящий момент 1 600 Нм. Двигатель сочетается с семискоростным роботом.

Кстати, ранее стало известно, что разработка преемника Bugatti Chiron начнется в 2019 году, когда будет утверждена концепция нового суперкара, обсуждению которой команда Bugatti посвятила 2018 год.

Недавно портал «Колеса.ру» сообщал, что Lamborghini провела презентацию нового гиперкара на закрытом мероприятии для потенциальных клиентов.