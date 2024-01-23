Buick готовит кроссовер Enclave нового поколения: первые официальные эскизы

Модель получит внешность в стиле концепта Wildcat EV, который был представлен в 2022 году. Ожидается, что технику SUV разделит с актуальным Chevrolet Traverse.

Американская марка Buick принадлежит концерну General Motors. Он выпускает кроссовер Enclave с 2007 года. Спустя десять лет компания презентовала кроссовер второго поколения, он пережил обновление летом 2021-го. У нынешней версии показатели весьма неплохие: судя по данным сайта Goodcarbadcar.net, в прошлом году продажи Enclave в США выросли на 29% до 39,4 тыс. экземпляров. Сейчас производитель занимается разработкой SUV третьей генерации.

Эскиз Buick Enclave нового поколения

В компании официально анонсировали новый Buick Enclave. Известно, что он дебютирует в 2024 году, однако дата презентации пока не называется. Пресс-служба марки сопроводила анонс несколькими скетчами будущей новинки. Ещё вице-президент Buick Дункан Олдред рассказал о том, что оформление её экстерьера позаимствует часть решений у концепта Wildcat EV, который был представлен в рамках автосалона в Детройте в 2022 году.



Судя по опубликованным эскизам, от щоу-кара кроссовер Enclave нового поколения получит узкие ходовые огни в форме «галочки», схожую трапециевидную решётку радиатора и «акулий нос». В целом, этот SUV, очевидно, будет оформлен в соответствии с актуальным фирменным стилем марки.



Ещё на скетчах можно увидеть у автомобиля большой воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера, массивные пластиковые накладки на колёсные арки, спойлер на верхней части покатой багажной двери и антенну «акулий плавник» на крыше. Логотип бренда, вероятно, переедет с «гриля» на кромку капота кроссовера.

На фото: концепт Buick Wildcat EV 1 / 4 На фото: концепт Buick Wildcat EV 2 / 4 На фото: концепт Buick Wildcat EV 3 / 4 На фото: концепт Buick Wildcat EV 4 / 4

Пока что в компании не рассказали о технике следующего Enclave. Не исключено, что этот кроссовер разделит «начинку» с новыми Chevrolet Traverse и GMC Acadia, которые дебютировали в прошлом году (оба бренда принадлежат концерну GM). Речь идёт о 333-сильной турбочетвёрке объёмом 2,5 литра (максимальный крутящий момент – 442 Нм), работающей в паре с восьмиступенчатым автоматом.



Для сравнения, актуальный Buick Enclave, продаваемый на домашнем рынке, оснащается бензиновым атмосферником V6 объёмом 3,6 литра. Его отдача составляет 314 л.с., а максимальный крутящий момент – 360 Нм. Мотор идёт в комплекте с девятиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач.

На фото: актуальный кроссовер Buick Enclave Avenir (версия для США) 1 / 2 На фото: актуальный кроссовер Buick Enclave Avenir (версия для США) 2 / 2

Какой окажется стоимость Enclave третьей генерации, станет известно позднее. Сейчас стартовый ценник нынешнего кроссовера на домашнем рынке составляет 43 900 долларов (эквивалентно примерно 3,87 млн рублей по текущему курсу). За топовую версию паркетника просят не менее 57 500 долларов (около 5,07 млн рублей).



Напомним, бренд представлен в том числе в Китае. Одной из последних новинок здесь стал кроссовер Buick Encore Plus: рестайлинговый вариант дебютировал в конце минувшего лета.