Букашка высокого полёта: представлен уникальный Bugatti W16 Mistral Fly Bug

Bugatti W16 Mistral Fly Bug изготовлен по заказу одного очень состоятельного клиента и является четвёртой уникальной моделью в его коллекции, посвящённой теме летающих насекомых.

У Bugatti есть две программы глубокой кастомизации её суперкаров: основная Sur Mesure (переводится с французского на русский как «сделанный на заказ», предполагает незначительную переделку кузова) и радикальная Solitaire (переводится как «стоящий особняком» или «отщепенец», позволяет сделать полностью уникальный кузов). Bugatti W16 Mistral Fly Bug — это один из продуктов программы Sur Mesure, кузов и техника здесь стандартные, а вся эксклюзивность сводится к эффектной окраске/отделке в стиле стрекозы.

Вообще-то стрекоза по-английски — это Dragonfly, а Fly Bug — это муха, но в рамках конкретного проекта под словом Fly Bug понимается именно стрекоза. Отход от словарных значений — тоже прихоть заказчика, в коллекции которого уже есть уникальный Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Hellbug (Hellbug — «божья коровка», но тоже неправильная, в английском слова Hellbug нет, а по сути получился «адский жук»), Bugatti Chiron Hellbee (Hellbee — «адская пчела») и Bugatti Divo Lady Bug (Lady Bug — это «божья коровка» в каноническом написании).

Пресс-служба Bugatti не раскрывает имя капризного заказчика насекомоподобных суперкаров, но вообще-то это секрет Полишинеля, поскольку заказчик не скрывается и ездит на своих уникальных машинах на всякие светские тусовки. Зовут заказчика Хези Шакед, это американец израильского происхождения, своё состояние он сколотил на сети магазинов модной одежды Tillys.

Итак, стрекозиный Bugatti W16 Mistral Fly Bug получил сделанную вручную градиентную окраску. Градиент образуется между черный цветом и созданным специально для этой машины синим цветом Dragonfly Blue, перетекание образуют черные эллипсы, постепенно увеличивающиеся в размерах от носа к корме. На задних крыльях среди этих эллипсов затесались черные эмблемы Bugatti. Цвет Dragonfly Blue также используется для контурной обводки колёсных дисков.

Сочетание синего и чёрного выбрано и для отделки салона, а тема эллипсов нашла своё отражение в декоре дверных карт и центрального подлокотника. Эллиптические вырезы сделаны в нежной коже синего цвета, затем эта кожа наложена на черную алькантаровую подложку, в итоге получился узор с трёхмерным эффектом.

На создание Bugatti W16 Mistral Fly Bug ушло несколько месяцев, цена не разглашается (за стандартный Mistral, помнится, просили от 5 млн евро). Техническая начинка, как у обычного Mistral: 8,0-литровый бензиновый двигатель W16 с четырьмя турбокомпрессорами выдаёт 1600 л.с. и 1600 Нм, коробка передач — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, привод — полный, разгон до 100 км/ч занимает 2,4 с, максимальная скорость — 420 км/ч.