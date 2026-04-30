30.04.2026 90 0 0
Букашка высокого полёта: представлен уникальный Bugatti W16 Mistral Fly Bug

Bugatti W16 Mistral Fly Bug изготовлен по заказу одного очень состоятельного клиента и является четвёртой уникальной моделью в его коллекции, посвящённой теме летающих насекомых.

У Bugatti есть две программы глубокой кастомизации её суперкаров: основная Sur Mesure (переводится с французского на русский как «сделанный на заказ», предполагает незначительную переделку кузова) и радикальная Solitaire (переводится как «стоящий особняком» или «отщепенец», позволяет сделать полностью уникальный кузов). Bugatti W16 Mistral Fly Bug — это один из продуктов программы Sur Mesure, кузов и техника здесь стандартные, а вся эксклюзивность сводится к эффектной окраске/отделке в стиле стрекозы.

Вообще-то стрекоза по-английски — это Dragonfly, а Fly Bug — это муха, но в рамках конкретного проекта под словом Fly Bug понимается именно стрекоза. Отход от словарных значений — тоже прихоть заказчика, в коллекции которого уже есть уникальный Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Hellbug (Hellbug — «божья коровка», но тоже неправильная, в английском слова Hellbug нет, а по сути получился «адский жук»), Bugatti Chiron Hellbee (Hellbee — «адская пчела») и Bugatti Divo Lady Bug (Lady Bug — это «божья коровка» в каноническом написании).

Пресс-служба Bugatti не раскрывает имя капризного заказчика насекомоподобных суперкаров, но вообще-то это секрет Полишинеля, поскольку заказчик не скрывается и ездит на своих уникальных машинах на всякие светские тусовки. Зовут заказчика Хези Шакед, это американец израильского происхождения, своё состояние он сколотил на сети магазинов модной одежды Tillys.

Итак, стрекозиный Bugatti W16 Mistral Fly Bug получил сделанную вручную градиентную окраску. Градиент образуется между черный цветом и созданным специально для этой машины синим цветом Dragonfly Blue, перетекание образуют черные эллипсы, постепенно увеличивающиеся в размерах от носа к корме. На задних крыльях среди этих эллипсов затесались черные эмблемы Bugatti. Цвет Dragonfly Blue также используется для контурной обводки колёсных дисков.

Сочетание синего и чёрного выбрано и для отделки салона, а тема эллипсов нашла своё отражение в декоре дверных карт и центрального подлокотника. Эллиптические вырезы сделаны в нежной коже синего цвета, затем эта кожа наложена на черную алькантаровую подложку, в итоге получился узор с трёхмерным эффектом.

На создание Bugatti W16 Mistral Fly Bug ушло несколько месяцев, цена не разглашается (за стандартный Mistral, помнится, просили от 5 млн евро). Техническая начинка, как у обычного Mistral: 8,0-литровый бензиновый двигатель W16 с четырьмя турбокомпрессорами выдаёт 1600 л.с. и 1600 Нм, коробка передач — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, привод — полный, разгон до 100 км/ч занимает 2,4 с, максимальная скорость — 420 км/ч.

Статьи / Колёсная база Нужно ли менять масло после зимы: что важно знать перед летом Зима нагружает двигатель сильнее, чем кажется: холодные пуски, густое масло, короткие поездки. Именно поэтому весной нужно задавать вопрос не «менять или нет», а «когда и что заливать». Разб... 37 0 0 30.04.2026
Статьи / Авторынок Семь причин купить Hongqi HS5 Кроссовер Hongqi HS5 трудно назвать мегапопулярным: премиальные автомобили такими не бывают по определению. Однако с каждым днём на дорогах этих машин становится всё больше и больше. За что... 207 0 1 30.04.2026
Статьи / Авто и технологии Рентген, инцидентология и отсутствие выбора: как устроена система контроля качества АВТОВАЗа Скажите честно, положа руку на сердце, какие марки у вас ассоциируются со словом «качество»? Mercedes-Benz? Porsche? Toyota? А что скажете о марке Lada? Даже и не вспомните, наверное. В комп... 739 16 2 29.04.2026

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 23793 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 20032 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 10959 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
16 Рентген, инцидентология и отсутствие выбора: как устроена система конт...
9 Страшная, большая и тяжёлая: первый обзор обновлённой BMW 7 Series
6 Лужков, «Бычок» и капелька Mercedes-Benz: нужный, но неизлечимый ЗиЛ-5...
