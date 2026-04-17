BYD отчиталась о выпуске 16-миллионного NEV-автомобиля на фоне обвала продаж

Аббревиатура NEV расшифровывается как New Energy Vehicle, она объединяет электромобили, plug-in гибриды и водородные автомобили. Копания BYD выпустила свой первый электромобиль в 2008 году, а с 2022 года BYD производит только электромобили и plug-in гибриды. 16-миллионным автомобилем сегмента NEV производства BYD стал минивэн Denza D9.

Компания BYD сейчас переживает драматический спад продаж у себя на родине, о чём мы подробно рассказывали на прошлой неделе, но теперь у нас есть свежая статистика продаж от CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей). В первом квартале этого года продажи BYD как бренда просели в Китае сразу на 52,1% до 308 476 автомобилей — это четвёртое место в списке самых популярных марок. Первое место у Geely — продано 406 949 автомобилей (-19,5%), второе у Volkswagen — 386 262 (-15,4%), третье у Toyota — 326 489 (-5%).

Заметим, что многие китайские автомобильные бренды сейчас ощущают снижение спроса из-за сокращённых в Китае в начале года налоговых льгот на покупку NEV-моделей, но тем не менее есть компании, у которых продажи растут вопреки этому фактору — например, Nio, Zeekr, Xiaomi и альянс HIMA, контролируемый Huawei.

У BYD есть три дочерних бренда — Denza, FangChengBao и Yangwang. Продажи Denza в первом квартале в Китае снизились на 46,9% до 17 562 шт., у FangChengBao выросли на 188,1% до 55 346 шт., у Yangwang выросли на 96,6% до 945 шт.

По иронии судьбы (или по расчёту пиарщиков BYD) 16-миллионный автомобиль сегмента NEV компании BYD выпустила именно проблемная марка Denza, юбилейным стал только что обновлённый минивэн Denza D9. Любопытно, что миллионную отметку в сегменте NEV компания BYD преодолела только в мае 2021 года, но дальше резко ускорилась, отметка в 15 миллионов была взята в декабре 2025 года.

Марка Denza появилась на свет в 2010 году как совместное детище BYD и Mercedes-Benz, но в 2024 году немцы вышли из проекта, теперь Denza полностью принадлежит BYD.

Минивэн Denza D9 выпускается с 2022 года, то есть уже не молод по китайским меркам, однако пока он остаётся самой востребованной моделью Denza, несмотря на снижение спроса: в январе-марте этого года в Китае продано 10 332 шт. (-62%).

В конце марта Denza запустила в предварительную продажу обновлённый D9 со слегка освежённой внешностью, практически полностью переделанным салоном и комплексно модернизированной техникой. Обновлённый минивэн доступен как электромобиль с запасом хода на одной зарядке до 800 км по циклу CLTC и как plug-in гибрид с запасом хода только на электротяге до 401 км. Базовая электрическая версия имеет один передний электромотор, остальные электрические версии и все гибридные — двухмоторные, полноприводные. Диапазон цен — от 389 800 до 489 800 юаней (от 4,34 млн до 5,46 млн рублей в переводе по текущему курсу). Реальные розничные цены, как водится в Китае, будут чуть ниже.