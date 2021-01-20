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Бюджетный паркетник Renault Kiger: засвечена серийная версия

20.01.2021 110 0 0

Премьера товарного субкомпактного кросса французской марки состоится уже на следующей неделе. Моторную гамму модель, скорее всего, разделит с родственным Nissan Magnite.

 

В виде концепта маленький паркетник Renault Kiger дебютировал в ноябре прошлого года, его представили в Индии, ведь эта страна и станет первым рынком для серийного воплощения, покупателям предложат машины локального производства. И вот теперь компания анонсировала товарный кросс: опубликован тизер, вдобавок объявлена дата презентации – 28 января.

Напомним, в основе модели лежит платформа CMF-A, на которой также построены паркетник Nissan Magnite, хэтчи Renault Kwid и Datsun redi-GO, компактвэн Renault Triber. Длина Kiger не превысит четырех метров — таким машинам в Индии положены налоговые льготы. Колесная база либо очень близка, либо и вовсе идентична показателю родственного Магнита (2500 мм). Для прототипа Renault был заявлен дорожный просвет в 210 мм, но у конвейерного варианта он может оказаться чуть меньше (например, у того же Nissan Magnite – 205 мм).

Осветленный тизер серийного Renault Kiger

Серийный Kiger сохранил двухъярусную светодиодную оптику шоу-кара: сверху расположены ходовые огни, под ними идут блоки основных фар. Радиаторная решетка стала чуть проще, на крыше установили обычные рейлинги вместо «нашлепки», еще заменили ручки дверей и наружные зеркала. Салон концепта так и не был раскрыт, интерьер товарного паркетника тоже еще не показали. Ожидается, что экран мультимедийной системы «прилепят» к передней панели. Также в список оборудования войдут климат-контроль и камера заднего вида, топ-версии могут отрядить круиз-контроль и несколько камер.

Концепт Renault Kiger
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Концепт Renault Kiger
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Концепт Renault Kiger
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Для Renault Kiger подтвержден турбомотор, но его характеристики не названы. Скорее всего, это та же бензиновая «турботройка» 1.0 мощностью 100 л.с., которой оснащается и соплатформенный Nissan Magnite. Магниту также положен трехцилиндровый литровый «атмосферник», выдающий 72 л.с., — и он тоже, видимо, достанется Kiger. Паркетник Nissan доступен с пятиступенчатой «механикой» или вариатором, но кроссу Renault еще прочат роботизированную коробку, правда, пока непонятно, будет ли она вместо CVT или все-таки третьим вариантом. Привод же в любом случае лишь передний (как и у Магнита).

Концепт Renault Kiger

В Индии Renault Kiger будет конкурировать не только с родственным Nissan Magnite, но и с Kia Sonet, Hyundai Venue, Tata Nexon и Mahindra XUV300. Местные профильные медиа прочат новинке Рено стартовый ценник где-то в 550 000 рупий – это около  554 000 рублей по текущему курсу. Nissan Magnite сегодня стоит от 549 000 рупий (553 000 рублей).

Индийским эксклюзивом Kiger не станет – он появится и на других рынках, но их список еще не раскрыт. Вероятно, модель доберется до Африки и Южной Америки. А вот в России субкомпактный кросс Renault ждать не стоит, Nissan Magnite к нам тоже вряд ли привезут.

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