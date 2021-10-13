Первый тизер седана был опубликован на прошлой неделе. Новинка получит имя Slavia, которое имеет историческое значение для бренда, ведь именно так назывались первые велосипеды, выпуском которых занимались Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент – основатели марки Skoda. Автомобиль будет предназначен для рынка Индии, и, как мы можем разглядеть на имеющихся тизерах, за основу для новинки будет взят седан Volkswagen Virtus – четырёхдверная версия европейского Polo. Автомобиль придёт на смену модели индийской Rapid, которая была сделана по аналогичному рецепту и представляла собой перелицованный седан Volkswagen Polo предыдущего поколения.

Спереди появится фирменная решётка радиатора угловатой формы, с которой будут стыковаться более узкие по сравнению с Virtus фары, немного заужающиеся к центру. Также Slavia получит новый бампер, сделанный в стиле других новинок чешского бренда. Как видно на единственной имеющейся фотографии седана в камуфляжной плёнке, появятся новые боковые зеркала от одной из моделей Skoda. Задняя часть также наверняка подвергнется изменениям – как минимум, седан получит новые фонари в актуальной стилистике Шкоды.

Седан будет построен на платформе MQB-A0-IN, которая была разработана специально для Индии и представляет собой упрощённую версию глобальной MQB, её также используют местные кроссоверы Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun. С ними же Slavia может разделить и моторную гамму: бензиновые турбированные 1.0 TSI с тремя цилиндрами (115 л.с.) и 4-цилиндровый 1.5 TSI (150 л.с.). В базе они комплектуются 6-ступенчатой «механикой», литровый двигатель может также идти в паре с 6-ступенчатым «автоматом», а версия 1.5 TSI – с 7-ступенчатой роботизированной коробкой.

Премьера новинки ожидается в декабре.

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Как уже говорилось, Slavia будет предназначена для индийского рынка и к нам, скорее всего, не попадёт. В России сегодня за B-класс отвечает обновлённый лифтбек Skoda Rapid, продажи которого начались в прошлом году. Самая доступная версия предлагается за 992 000 рублей и оснащается 90-сильным мотором 1.6 в сочетании с 5-ступенчатой «механикой». Вариант с «автоматом» и 110-сильным двигателем оценивается в 1 109 000 рублей. Самая же мощная модификация оснащается 125-сильным 1.4 TSI в паре с «роботом» DSG – от 1 230 000 рублей.

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Напомним, в прошлом месяце на российском рынке дебютировал обновлённый кроссовер Skoda Kodiaq.