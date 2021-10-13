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Бюджетный седан Skoda Slavia: новые изображения

13.10.2021 1811 0 0

Компания Skoda готовится к премьере нового бюджетного седана, а пока мы, пользуясь имеющейся информацией, составили собственное представление о внешнем виде будущей новинки.

 

Первый тизер седана был опубликован на прошлой неделе. Новинка получит имя Slavia, которое имеет историческое значение для бренда, ведь именно так назывались первые велосипеды, выпуском которых занимались Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент – основатели марки Skoda. Автомобиль будет предназначен для рынка Индии, и, как мы можем разглядеть на имеющихся тизерах, за основу для новинки будет взят седан Volkswagen Virtus – четырёхдверная версия европейского Polo. Автомобиль придёт на смену модели индийской Rapid, которая была сделана по аналогичному рецепту и представляла собой перелицованный седан Volkswagen Polo предыдущего поколения.

Спереди появится фирменная решётка радиатора угловатой формы, с которой будут стыковаться более узкие по сравнению с Virtus фары, немного заужающиеся к центру. Также Slavia получит новый бампер, сделанный в стиле других новинок чешского бренда. Как видно на единственной имеющейся фотографии седана в камуфляжной плёнке, появятся новые боковые зеркала от одной из моделей Skoda. Задняя часть также наверняка подвергнется изменениям – как минимум, седан получит новые фонари в актуальной стилистике Шкоды.

Седан будет построен на платформе MQB-A0-IN, которая была разработана специально для Индии и представляет собой упрощённую версию глобальной MQB, её также используют местные кроссоверы Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun. С ними же Slavia может разделить и моторную гамму: бензиновые турбированные 1.0 TSI с тремя цилиндрами (115 л.с.) и 4-цилиндровый 1.5 TSI (150 л.с.). В базе они комплектуются 6-ступенчатой «механикой», литровый двигатель может также идти в паре с 6-ступенчатым «автоматом», а версия 1.5 TSI – с 7-ступенчатой роботизированной коробкой.

Премьера новинки ожидается в декабре.

Нынешний Skoda Rapid для индийского рынка
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Нынешний Skoda Rapid для индийского рынка
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Как уже говорилось, Slavia будет предназначена для индийского рынка и к нам, скорее всего, не попадёт. В России сегодня за B-класс отвечает обновлённый лифтбек Skoda Rapid, продажи которого начались в прошлом году. Самая доступная версия предлагается за 992 000 рублей и оснащается 90-сильным мотором 1.6 в сочетании с 5-ступенчатой «механикой». Вариант с «автоматом» и 110-сильным двигателем оценивается в 1 109 000 рублей. Самая же мощная модификация оснащается 125-сильным 1.4 TSI в паре с «роботом» DSG – от 1 230 000 рублей.

Skoda Rapid для рынка России
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Skoda Rapid для рынка России
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Skoda Rapid для рынка России
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Напомним, в прошлом месяце на российском рынке дебютировал обновлённый кроссовер Skoda Kodiaq.  

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