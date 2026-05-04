Cadillac подготовил CT5-V Blackwing F1 с форсированным мотором

04.05.2026
Особенный вариант седана американской марки выпустят лимитированным тиражом, который будет насчитывать всего 26 экземпляров.

Входящая в состав концерна General Motors марка Cadillac представила седан CT5 в 2019 году, а топовая версия CT5-V Blackwing пополнила линейку в 2021-м. Обновление стандартная версия пережила в 2023-м, а топовая – в начале 2024-го. В августе прошлого года спортседан CT5-V Blackwing обрёл роскошную версию с ручной сборкой. А теперь американская марка подготовила особенный вариант четырёхдверки с прибавкой F1 Collector Series к названию.

На фото: спецверсия Cadillac CT5-V Blackwing F1

Спецверсия спортседана была представлена в преддверии Гран-при Майами, гонка прошла на минувших выходных. Cadillac CT5-V Blackwing F1 был разработан в сотрудничестве с Формулой 1 и FIA. Главное отличие этого особенного варианта от «обычного» заключается в его «начинке».

Под капотом у новой спецверсии располагается компрессорный V8 объёмом 6,2 литра (как и у стандартного CT5-V Blackwing). Однако его максимальная мощность увеличена до 695 л.с. (больше на 17 л.с. по сравнению с обычной версией), а крутящий момент равен 911 Нм (на 19 Нм больше).

Мотор удалось форсировать за счёт модернизированного нагнетателя, который был разработан совместно с GM Motorsports. Как рассказали в пресс-службе Cadillac, у CT5-V Blackwing F1 двигатель работает только в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, тогда как стандартному варианту предлагается ещё десятиступенчатый гидромеханический автомат.

На фото: салон спецверсии Cadillac CT5-V Blackwing F1

У всех автомобилей особенной серии кузов имеет чёрное матовое покрытие Midnight Stone Frost, при этом его дополняют чёрные оригинальные колёcные диски, за которыми можно увидеть карбон-керамические тормозные суппорты в цвете Harbor Grey Metallic, а также сплиттер, часть диффузора и боковые юбки, выполненные из углеродного волокна с серебристой полосой Switchblade. Ещё на кузове в нескольких местах имеются эмблемы F1 и FIA.

Изменения имеются и в интерьере Cadillac CT5-V Blackwing F1. Особенный седан снабдили спортивными сиденьями из чёрной кожи с серебристыми вставками и прострочкой, а на подголовниках кресел находятся тиснёные логотипы с названием спецверсии. Ещё в салоне тоже имеются эмблемы FIA, а также посвящённый Формуле 1 «жетон», установленный на верхушке рычага коробки передач. На порогах есть накладки с надписью «Cadillac Formula 1 Team», в дверном проёме – именная табличка.

Известно, что американская марка выпустит спецверсию CT5-V Blackwing F1 лимитированным тиражом, который будет насчитывать всего 26 экземпляров, предназначенных для США и Канады. Старт производства намечен на середину 2026 года. Стоимость в компании не обнародовали, но очевидно, что такой седан обойдётся дешевле стандартного варианта. Отметим, цена CT5-V Blackwing в США на сегодняшний день равна 98 900 долларов (эквивалентно примерно 7,46 млн рублей по текущему курсу).

