Changan готовит к премьере седан Deepal L06 в новом стиле

Ожидается, что четырехдверку марки Deepal представят уже на следующей неделе. Модель предложат в виде гибрида или полноценного электрокара.

На сертификационных снимках седан Deepal L06 засветился в августе, и в том же месяце марка распространила официальные изображения. А теперь китайские профильные медиа выяснили дату премьеры – 8 сентября. Напомним, бренд Deepal (он же Shenlan или Deep Blue) принадлежит компании Changan. Deepal L06 станет седьмой моделью в гамме и первой четырехдверкой – новинка присоединится к лифтбекам SL03 и L07, кроссоверам S05, S07 (бывший S7), S09 и G318.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Внешность седана оформлена в новом для марки стиле, главная фишка – необычная оптика. Сверху расположены секции ходовых огней, включающие довольно широкие диодные полоски и множество светящихся треугольников. Ниже – компактные фары в обрамлении LED-плашек и аналогичных треугольников. Среди других особенностей дизайна экстерьера – гладкая панель спереди, полускрытые ручки дверей, монофонарь и выдвижной спойлер. Над лобовым стеклом есть лидар: китайцы пишут, что автопилот идет уже в базе.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Интерьер четырехдверки пока не продемонстрировали. Скорее всего, внутри установлен отдельный крупный планшет мультимедийной системы. А вот приборного экрана может и не быть – в этом случае, его функция возложена на проекционный дисплей.

Длина Deepal L06 равна 4830 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1480 мм. Таким образом, по длине седан вписался как раз между лифтбеками Deepal SL03 (4820 мм) и Deepal L07 (4874 мм). Колесная база едина для всех легковушек бренда – 2900 мм.

Четырехдверка будет доступна как с гибридной установкой, так и в виде полноценного электрокара. Система гибрида включает работающий в режиме генератора бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 98 л.с. А на задней оси электрокара установлен 272-сильный мотор. Больше подробностей о технике Deepal L06 узнаем через неделю.

Компания Changan планирует официально вывести бренд Deepal и на российский рынок. У нас первенцем марки должен стать брутальный кроссовер Deepal G318.