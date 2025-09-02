Гибридные авто ×

Changan готовит к премьере седан Deepal L06 в новом стиле

02.09.2025 398 0 0

Ожидается, что четырехдверку марки Deepal представят уже на следующей неделе. Модель предложат в виде гибрида или полноценного электрокара.

На сертификационных снимках седан Deepal L06 засветился в августе, и в том же месяце марка распространила официальные изображения. А теперь китайские профильные медиа выяснили дату премьеры – 8 сентября. Напомним, бренд Deepal (он же Shenlan или Deep Blue) принадлежит компании Changan. Deepal L06 станет седьмой моделью в гамме и первой четырехдверкой – новинка присоединится к лифтбекам SL03 и L07, кроссоверам S05, S07 (бывший S7), S09 и G318.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Внешность седана оформлена в новом для марки стиле, главная фишка – необычная оптика. Сверху расположены секции ходовых огней, включающие довольно широкие диодные полоски и множество светящихся треугольников. Ниже – компактные фары в обрамлении LED-плашек и аналогичных треугольников. Среди других особенностей дизайна экстерьера – гладкая панель спереди, полускрытые ручки дверей, монофонарь и выдвижной спойлер. Над лобовым стеклом есть лидар: китайцы пишут, что автопилот идет уже в базе.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Интерьер четырехдверки пока не продемонстрировали. Скорее всего, внутри установлен отдельный крупный планшет мультимедийной системы. А вот приборного экрана может и не быть – в этом случае, его функция возложена на проекционный дисплей.

Длина Deepal L06 равна 4830 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1480 мм. Таким образом, по длине седан вписался как раз между лифтбеками Deepal SL03 (4820 мм) и Deepal L07 (4874 мм). Колесная база едина для всех легковушек бренда – 2900 мм.

Четырехдверка будет доступна как с гибридной установкой, так и в виде полноценного электрокара. Система гибрида включает работающий в режиме генератора бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 98 л.с. А на задней оси электрокара установлен 272-сильный мотор. Больше подробностей о технике Deepal L06 узнаем через неделю.

Компания Changan планирует официально вывести бренд Deepal и на российский рынок. У нас первенцем марки должен стать брутальный кроссовер Deepal G318.

седан Китай авторынок электромобиль новинки гибридные авто Deepal Deepal L06 Changan

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Не русский я, но россиянин: отечественных китайских машин станет больше «Ведомости» не так давно порадовали новостью: Минпромторг утвердил новые параметры инвестиционного режима для автопроизводителей. Очень изящный ход получился, должен вам сказать. Вроде бы и... 1110 8 4 01.09.2025
Статьи / История Китайская Волга, румынский «козлик»: как иностранцы выпускали советские легковые автомобили Так уж исторически сложилось, что советский автопром больше ориентировался на нужды армии и народного хозяйства, и поэтому со второй половины ХХ века по выпуску грузовиков он входил в число... 877 1 3 31.08.2025
Статьи / Путешествия Княжий город и лампочка не Ильича: путешествие в Плавск В России насчитывается восемь сотен городов с населением менее 50 тысяч человек. Одни из них давно стали звездами туристических путеводителей, другие просто живут тихой и размеренной уездной... 434 2 1 30.08.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 8680 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 8059 7 6 18.04.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 6932 7 3 04.05.2025
Обсуждаемое
8 Обновлённая BMW 7 серии: первые изображения
8 Не русский я, но россиянин: отечественных китайских машин станет больш...
4 Бензин из зажигалки и квадратные тормоза: интересный тест на знание со...
Новые комментарии
Change privacy settings