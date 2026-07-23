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Changan готовится запустить в продажу новый кроссовер Qiyuan Q06

23.07.2026 1079 0 0
Changan готовится запустить в продажу новый кроссовер Qiyuan Q06

Новый паркетник Changan получил довольно эффектную внешность, у него также внушительный список оборудования. Модель точно будет доступная в виде электрокара, но все подробности о технике раскроют позже.

В базе Минпрома КНР кроссовер Changan Qiyuan Q06 засветился еще в апреле. А на прошлой неделе на родине провели первый публичный показ, хотя все характеристики производитель так и не озвучил. В продажу новинка поступит в сентябре. Ну а пока компания продолжает подогревать интерес к модели – опубликованы дополнительные фото и видео. Напомним также, что Qiyuan – это суббренд Changan для электрифицированных моделей, на экспортных рынках он известен как Nevo.

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Кроссовер Qiyuan Q06 получил вполне себе эффектный облик. У него «мускулистые» бока, безрамочные двери с полускрытыми ручками, в нижней части бампера есть активные заслонки. Оптика – в стиле дебютировавшего в прошлом году лифтбека Changan Qiyuan A06. Паркетнику также положен автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

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Длина Changan Qiyuan Q06 равна 4837 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1670 мм, колесная база – 2940 мм. Для новинки предусмотрены 19-, 20- и 21-дюймовые диски.

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В пятиместном салоне – раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, трехспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. Свой, потолочный, планшет есть и у задних пассажиров. Сиденья – с вентиляцией, подогревом и массажером. Переднее пассажирское кресло вдобавок имеет откидную подставку для ног, а в его спинку встроен столик. В торце тоннеля спрятан выдвижной бокс (скорее всего, он с функциями подогрева и охлаждения).

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Changan Qiyuan Q06 представляет собой электромобиль (под крышкой капота есть дополнительный отсек). По предварительным данным, кроссовер предложат в нескольких версиях – с одним электромотором мощностью 306 или 333 л.с., а также с двумя электромоторами, каждый из которых выдает 224 л.с. При этом, как пишут китайские СМИ, два электродвигателя в составе силовой установки вовсе не означает наличие полного привода: мол, оба мотора расположены сзади.

Полноценную презентацию Changan Qiyuan Q06 вполне могут провести еще до старта продаж. В этом случае все характеристики станут известны в ближайшие недели.

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