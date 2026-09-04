Бизнес ×
  • Китайские Maserati всё ближе: техника JAC, электроника Huawei, запуск в конце 2027 года

Китайские Maserati всё ближе: техника JAC, электроника Huawei, запуск в конце 2027 года

04.09.2026 179 0 0
Китайские Maserati всё ближе: техника JAC, электроника Huawei, запуск в конце 2027 года

По данным инсайдеров, переговоры между Stellantis, Huawei и JAC вокруг прозябающей итальянской лакшери-марки Maserati идут очень успешно и близки к завершению — скоро будет заключена сделка. Предполагается, что новые модели Maserati будут разработаны совместно с китайским брендом Maextro, первая такая модель может увидеть свет уже в следующем году.

Стратегия развития компании Maserati, ныне принадлежащей корпорации Stellantis, за последние десять лет несколько раз кардинально менялась и в итоге зашла в тупик из-за завышенных ожиданий от электромобилей. В 2024 году Maserati распрощалась сразу с тремя бензиновыми моделями — Ghibli, Levante и Quattroporte, а их электрические преемники были отменены как бесперспективные. После этого продажи Maserati ожидаемо пошли вниз. Нынешний модельный ряд Maserati скуден, покупатели соскучились по полноценным новинкам.

Из-за больших убытков на фоне краха электромобильной стратегии у Stellantis сейчас нет ресурсов для возрождения Maserati собственными силами, поэтому руководство Stellantis хочет подложить под Maserati китайскую основу.

В мае этого года стало известно о том, что Stellantis ведёт переговоры с Huawei и JAC на предмет сотрудничества между брендами Maserati и Maextro. Напомним, что Maextro — это совместный лакшери-бренд Huawei и JAC, запущенный в 2024 году в рамках альянса HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance). Дебютной моделью Maextro стал представительский седан Maextro S800, а второй моделью будет роскошный минивэн Maextro V800.

Также в мае этого года корпорация Stellantis представила новую стратегию развития под названием FaSTLAne 2030, но конкретно Maserati в ней было уделено мало внимания — было сказано лишь, что план развития Maserati будет представлен отдельно в декабре этого года.

Сегодня итальянская газета Milano Finanza и Reuters со ссылкой на информированные источники сообщили, что переговоры между Stellantis, Huawei и JAC вокруг Maserati находятся на финишной прямой, сторонам удалось согласовать большинство ключевых вопросов. Сотрудничество планируется как долгосрочное и предполагает появление совместных моделей Maserati и Maextro. Китайская сторона возьмёт на себя по сути весь инжиниринг, а Maserati разработает дизайн в типично итальянском стиле. Насколько в плане внешности будут отличаться родственные модели Maserati и Maextro, пока неизвестно. Производство, скорее всего, будет в Китае, но не исключена и возможность локализации на одном из итальянских заводов Stellantis.

Maextro, как и другие бренды альянса HIMA, работает в сегменте NEV, то есть выпускает только электромобили и plug-in гибриды. Соответственно новые модели Maserati на базе Maextro тоже, скорее всего, будут электрическими и plug-in гибридами. Типы кузовов будущих новинок пока неизвестны, но вряд ли стоит ожидать минивэн под маркой Maextro — скорее всего, это будут кроссоверы и седаны.

Если всё пойдёт по плану, то первая совместная модель Maserati и Maextro может быть запущена в производство уже в конце 2027 года — китайский инжиниринг очень быстрый.

Родство с китайским брендом, вероятно, обернётся для Maserati некоторыми имиджевыми издержками — их придётся просто перетерпеть.

Китай слухи новинки бизнес Maserati JAC Maextro
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Жидкая смерть: что такое гидроудар двигателя, его причины и последствия Если, управляя автомобилем, вы мните себя бесстрашным покорителем водной стихии, то, пожалуйста, действуйте осторожнее. Попавшая в камеру сгорания вода приведет к моментальной и неизбежной п... 1153 3 2 04.09.2026
Статьи / Ремонт и обслуживание Ловкость рук и никаких «колбасок»: как правильно заделывать отверстия холодной сваркой Эпоксидные компаунды, называемые в народе «холодной сваркой», имеют крайне высокие характеристики прочности, термостойкости и маслостойкости. Однако есть у них и некоторые недостатки и особе... 9972 0 1 03.09.2026
Статьи / Мнение без фильтров 500 лошадей стали нормой: почему гонка за мощностью потеряла смысл Есть в современном автомобиле одна трогательная деталь. Мы продолжаем покупать всё более мощные машины, хотя использовать их мощность в обычной жизни примерно так же полезно, как поставить н... 2032 7 0 31.08.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 49748 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 46604 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 12969 11 7 04.06.2026
Обсуждаемое
16 Плюс один цилиндр, минус нормальный робот: тест-драйв Belgee X50+
13 Возрождённый внедорожник Mitsubishi Pajero: дизель и никакой «зелени»
7 500 лошадей стали нормой: почему гонка за мощностью потеряла смысл
Новые комментарии
Change privacy settings