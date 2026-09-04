Китайские Maserati всё ближе: техника JAC, электроника Huawei, запуск в конце 2027 года

По данным инсайдеров, переговоры между Stellantis, Huawei и JAC вокруг прозябающей итальянской лакшери-марки Maserati идут очень успешно и близки к завершению — скоро будет заключена сделка. Предполагается, что новые модели Maserati будут разработаны совместно с китайским брендом Maextro, первая такая модель может увидеть свет уже в следующем году.

Стратегия развития компании Maserati, ныне принадлежащей корпорации Stellantis, за последние десять лет несколько раз кардинально менялась и в итоге зашла в тупик из-за завышенных ожиданий от электромобилей. В 2024 году Maserati распрощалась сразу с тремя бензиновыми моделями — Ghibli, Levante и Quattroporte, а их электрические преемники были отменены как бесперспективные. После этого продажи Maserati ожидаемо пошли вниз. Нынешний модельный ряд Maserati скуден, покупатели соскучились по полноценным новинкам.

Из-за больших убытков на фоне краха электромобильной стратегии у Stellantis сейчас нет ресурсов для возрождения Maserati собственными силами, поэтому руководство Stellantis хочет подложить под Maserati китайскую основу.

В мае этого года стало известно о том, что Stellantis ведёт переговоры с Huawei и JAC на предмет сотрудничества между брендами Maserati и Maextro. Напомним, что Maextro — это совместный лакшери-бренд Huawei и JAC, запущенный в 2024 году в рамках альянса HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance). Дебютной моделью Maextro стал представительский седан Maextro S800, а второй моделью будет роскошный минивэн Maextro V800.

Также в мае этого года корпорация Stellantis представила новую стратегию развития под названием FaSTLAne 2030, но конкретно Maserati в ней было уделено мало внимания — было сказано лишь, что план развития Maserati будет представлен отдельно в декабре этого года.

Сегодня итальянская газета Milano Finanza и Reuters со ссылкой на информированные источники сообщили, что переговоры между Stellantis, Huawei и JAC вокруг Maserati находятся на финишной прямой, сторонам удалось согласовать большинство ключевых вопросов. Сотрудничество планируется как долгосрочное и предполагает появление совместных моделей Maserati и Maextro. Китайская сторона возьмёт на себя по сути весь инжиниринг, а Maserati разработает дизайн в типично итальянском стиле. Насколько в плане внешности будут отличаться родственные модели Maserati и Maextro, пока неизвестно. Производство, скорее всего, будет в Китае, но не исключена и возможность локализации на одном из итальянских заводов Stellantis.

Maextro, как и другие бренды альянса HIMA, работает в сегменте NEV, то есть выпускает только электромобили и plug-in гибриды. Соответственно новые модели Maserati на базе Maextro тоже, скорее всего, будут электрическими и plug-in гибридами. Типы кузовов будущих новинок пока неизвестны, но вряд ли стоит ожидать минивэн под маркой Maextro — скорее всего, это будут кроссоверы и седаны.

Если всё пойдёт по плану, то первая совместная модель Maserati и Maextro может быть запущена в производство уже в конце 2027 года — китайский инжиниринг очень быстрый.

Родство с китайским брендом, вероятно, обернётся для Maserati некоторыми имиджевыми издержками — их придётся просто перетерпеть.

