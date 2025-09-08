Европа ×
Changan провёл в Европе премьеру роскошного седана Avatr Vision Xpectra

08.09.2025

Новинка Avatr дебютировала в статусе концепта. До конвейера этот шоу-кар вряд ли доберется, но его черты могут унаследовать другие будущие модели бренда.

На автосалоне IAA Mobility, открывшемся сегодня в Мюнхене, состоялась мировая премьера гигантского концептуального седана Avatr Vision Xpectra. Напомним, ныне Avatr – это совместный проект Changan, IT-компании Huawei и производителя аккумуляторов CATL, под этим брендом выпускают дорогие и продвинутые электрифицированные автомобили. К слову, выставка IAA Mobility уже не в первый раз выбрана в качестве дебютной площадки для презентации новинки марки. Так, именно там два года назад представили эффектный седан Avatr 12. Также добавим, что у Avatr есть собственная дизайн-студия в Мюнхене.

Vision Xpectra получил угловатую внешность. Седан также имеет практически полностью стеклянную крышу, а задние двери распахиваются против хода движения. Концепт способен узнавать своего владельца: когда он приблизится к машине, та поприветствует его световым шоу – в глухую переднюю панель и двери встроено множество диодных полосок.

Длина Avatr Vision Xpectra равна 5843 мм, ширина – 2132 мм, высота – 1405 мм, колесная база – 3450 мм. Таким образом, по первому показателю седан сопоставим с растянутым Rolls-Royce Phantom.

В четырехместном салоне Vision Xpectra – обилие горизонтальных линий на передней панели и дверях. Подголовники кресел сделали «надувными». Между задними сиденьями расположена «парящая» консоль. Разумеется, заявлены искусственный интеллект и автопилот.

О технике Avatr Vision Xpectra не рассказали. Впрочем, этот седан, скорее всего, так и останется концептом. Но при этом его черты могут унаследовать другие будущие модели бренда. В частности, китайские профильные медиа считают, что «мотивы» Vision Xpectra будут прослеживаться в большом трехрядном кроссовере, который должен появиться в следующем году. А всего к 2030 году Avatr планирует выпустить 17 новинок.

седан Китай авторынок новинки Европа Avatr Changan

 

