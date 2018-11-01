Компания Changan распространила официальные фотографии второй модели суббренда COS. Публичная премьера новинки может состояться на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется в середине ноября.

О создании суббренда COS «поднебесная» фирма Changan объявила в начале 2018-го – под ним будут продавать наиболее оснащенные машины. Первенцем стал семиместный кроссовер COS 1°, он вышел на домашний рынок в середине августа. А скоро компанию паркетнику составит минивэн, названный Cosmos (китайское название – Kesan).

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Пока производитель раскрыл только экстерьер однообъемника. Новинка получила сдвижные двери, массивную радиаторную решетку с рисунком в виде ромбов, светодиодные «бумеранги» дневных ходовых огней. Длина COS Cosmos равна 4840 мм, колесная база – 2820 мм. О «тележке» минивэна информации нет. Кроссовер COS 1° (длина – 4830 мм, расстояние между осями – 2800 мм) базируется на растянутой платформе Changan CS75 с задней многорычажной подвеской. Не исключено, что вэн построен на той же «тележке».

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Между тем ранее китайским фотошпионам все же удалось заглянуть в салон Cosmos, правда, папарацци поймали тестовый экземпляр – на руле такой машины установлен логотип Changan, хотя у COS своя эмблема. Минивэн будет доступен в семиместной версии, кресла расположены по схеме 2+2+3. Сиденья могут быть обиты белой кожей, в список оборудования также вошла мультимедийная система с большим сенсорным экраном.

1 / 2 Фото: autohome.com.cn 2 / 2 Фото: autohome.com.cn

Ожидается, что COS Cosmos предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 156 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Паркетник COS 1° тоже оснащается мотором 1.5T, но у SUV двигатель выдает 178 л.с., а вместо «робота» — 6АКП.

Публичная премьера минивэна может пройти в рамках автосалона в Гуанчжоу, для посетителей выставка откроется 16 ноября. До дилеров новинка, вероятно, доберется уже в этом году. За пределами Поднебесной бренд Cosmos не представлен.

1 / 5 Кроссовер COS 1°, модель доступна с пяти- и семиместным салоном 2 / 5 Кроссовер COS 1°, модель доступна с пяти- и семиместным салоном 3 / 5 Кроссовер COS 1°, модель доступна с пяти- и семиместным салоном 4 / 5 Кроссовер COS 1°, модель доступна с пяти- и семиместным салоном 5 / 5 Кроссовер COS 1°, модель доступна с пяти- и семиместным салоном

Главными конкурентами COS Cosmos китайские СМИ считают Buick GL8 (длина вэна нового поколения – 5203 мм, колесная база – 3088 мм) и GAC GM8 (5066 и 3000 мм), хотя Космос наверняка окажется дешевле. Цена Бьюика последней генерации – от 289 900 юаней (около 2 727 000 рублей по актуальному курсу), вэн GAC обойдется минимум в 176 800 юаней (примерно 1 663 000 рублей). Кстати, у кроссовера COS 1°, несмотря на позиционирование в качестве «премиума», довольно привлекательная цена – от 93 800 юаней (около 882 000 рублей). Минивэн Cosmos в «базе» тоже вряд ли окажется дороже 100 000 юаней (около 941 000 рублей).

Напомним, в линейке Changan есть еще несколько MPV, но все они относятся к бюджетному сегменту. Одна из недавних премьер – Linmax стоимостью от 67 900 юаней (примерно 639 000 рублей).