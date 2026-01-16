Новинки ×
  • Chevrolet Corvette Stingray Yenko/SC: интересная альтернатива заводскому Corvette ZR1X

Chevrolet Corvette Stingray Yenko/SC: интересная альтернатива заводскому Corvette ZR1X

16.01.2026 82 0 0
Chevrolet Corvette Stingray Yenko/SC: интересная альтернатива заводскому Corvette ZR1X

Американское тюнинг-ателье Specialty Vehicle Engineering (SVE) представило лимитированный суперкар Chevrolet Corvette Stingray Yenko/SC 2026 модельного года: исходный 6,2-литровый нижневальный V8 LT2 в нём изрядно переработан и оснащён двумя турбокомпрессорами, благодаря которым пиковая мощность может достигать 1267 л.с.!

Самый крутой на данный момент стоковый Chevrolet Corvette ZR1X имеет полный привод и гибридную силовую установку, максимальная совокупная отдача которой — 1267 л.с. На ступеньку ниже в заводской иерархии стоит Corvette ZR1 — это, по сути, ZR1X без гибридного довеска и полного привода, 5,5-литровый битурбомотор V8 LT7 здесь выдаёт 1079 л.с. Актуальный базовый Chevrolet Corvette Stingray оснащается олдскульным 6,2-литровым нижневальным атмосферным V8 LT2 мощностью «всего» 502 л.с.

Так вот, заслуженное тюнинг-ателье SVE из штата Нью-Джерси умеет выжимать из базового, ветеранского по конструкции V8 LT2 столько же мощности и даже больше, чем у новенького с иголочки V8 LT7 с его гоночными генами. На Stage I двигатель V8 LT2 от SVE выдаёт 1014 л.с., на Stage II — 1267 л.с. И это всего с двумя клапанами на цилиндр и без какой-либо электрификации!

Основную прибавку к мощности дают два могучих турбокомпрессора Garrett с керамическими подшипниками и водяным охлаждением, но и сам двигатель серьёзно модернизирован: разработаны новые головки блока цилиндров, модернизирована система питания, установлены новые кованые поршни и шатуны, новый кованый коленвал, новый распредвал с изменёнными профилями кулачков и новый клапанный механизм. В новый впускной коллектор врезан высокоэффективный интеркулер, выпускной коллектор тоже переделан и снабжён новыми фирменными патрубками от SVE. 8-ступенчатый «робот» Tremec с двумя сцеплениями, передающий всю мощность на задние колёса, адаптирован под возросшую мощность.

Specialty Vehicle Engineering изготовит только 50 экземпляров Corvette Stingray Yenko/SC 2026 модельного года, каждый получит фирменную виниловую оклейку кузова и логотипы Yenko/SC на подголовниках. Цены и динамические характеристики SVE традиционно не разглашает. Приобрести Corvette Stingray Yenko/SC можно через избранных дилеров General Motors в США и Канаде.

Напомним, что Specialty Vehicle Engineering использует имя Yenko для своих самых экстремальный проектов, это имя тесно связано с историей GM: в середине 60-х годов прошлого века Дон Йенко, гонщик, конструктор и дилер Chevrolet, начал самостоятельно оснащать Camaro 7,0-литровым V8 и убедил впоследствии GM делать то же самое на заводе для топ-версий этой модели, чтобы она не уступала в производительности Ford Mustang и масл-карам корпорации Chrysler.

К сожалению, General Motors больше не производит модель Camaro, но в своё время специалисты SVE вдоволь с ней поупражняться, вершиной их творчества стал 1521-сильный Yenko/SC Camaro Stage III.

спортивные авто тюнинг суперкары новинки Chevrolet Chevrolet Corvette

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Как правильно парковаться: советы для новичков Постижение основ парковки автомобиля – это своего рода обряд посвящения для каждого водителя-новичка. Навык, можно сказать, фундаментальный и определяющий дальнейшую водительскую судьбу, пот... 324 3 0 16.01.2026
Статьи / Авторынок Что ВАЗ грядущий нам готовит: невеселые итоги 2025 года и амбициозные планы на будущее АО «АВТОВАЗ» – это наше автомобильное все. Во всяком случае уже в течение многих лет завод является безусловным лидером российского рынка легковых автомобилей. Но на пресс-конференции, посвя... 1101 16 2 15.01.2026
Статьи / Мнение без фильтров Само так получилось: кто виноват в ДТП на неочищенной дороге Каждую зиму в пабликах любого города можно встретить жалобы на некачественную уборку снега с дорог, который, по мнению авторов сообщений, часто становится причиной ДТП. Мол, нельзя так чисти... 915 11 3 12.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 75629 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46057 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18225 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
16 Что ВАЗ грядущий нам готовит: невеселые итоги 2025 года и амбициозные...
11 Само так получилось: кто виноват в ДТП на неочищенной дороге
6 Люксовый седан Hongqi L1 приготовился к старту продаж в России
Новые комментарии
Change privacy settings