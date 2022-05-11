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  • Чей автопилот лучше? Новая сессия испытаний Euro NCAP выявила победителей

Чей автопилот лучше? Новая сессия испытаний Euro NCAP выявила победителей

11.05.2022 94 0 0

Euro NCAP провёл третью по счёту сессию испытаний трассовых электронных ассистентов водителя, в которой приняли участие Jaguar I-Pace, Nissan Qashqai, Polestar 2 и Volkswagen ID.5. Казалось бы, премиальные Jaguar и Polestar должны предлагать более совершенные и продвинутые системы, чем «простонародные» Nissan и Volkswagen, но вышло ровно наоборот.

 

В 2020 году комитет Euro NCAP, известный главным образом своими независимыми краш-тестами, запустил отдельную программу оценки трассовых электронных ассистентов водителя или, проще говоря, автопилотов, хотя сам Euro NCAP слова «автопилот» старается избегать. Эту программу и её идеологическую подоплёку мы подробно описывали в том же 2020 году, а здесь лишь вкратце напомним, что оценки за отдельные тесты (переставка, контроль полосы, контроль скоростного режима, уход от столкновения в разных сценариях и проч.) ранжируются по цветам так же, как в основной программе Euro NCAP с краш-тестами: красный (плохо), коричневый (слабо), оранжевый (посредственно), жёлтый (хорошо), зелёный (отлично). Общая результирующая оценка — четырёхбалльная: 1 — слабый, начальный уровень поддержки водителя, 2 — умеренный уровень поддержки, 3 — хороший уровень поддержки, 4 — отличный уровень поддержки.

В нынешней третьей сессии высшую оценку, то есть «четвёрку» получили Nissan Qashqai и Volkswagen ID.5. Фольксвагеновская система Travel Assist имеет более богатый функционал, который позволил выполнить все предусмотренные программой испытаний тесты, тогда как ниссановская система ProPilot with Navi-Link не рассчитана на проезд классических перекрёстков (с круговыми развязками и съездами она справляется) и работает в более узком скоростном диапазоне. Зато ProPilot with Navi-Link лучше отрабатывает аварийные сценарии, в частности тесты на подрезание — AEB (система автоматического аварийного торможения) всегда реагирует на препятствие оперативно и точно. Система Travel Assist не любит статичные помехи, допуская слишком позднее и резкое торможение — есть риск столкновения. К недостаткам обеих систем эксперты отнесли отсутствие салонной камеры слежения за водителем, к достоинствам — безопасную самостоятельную остановку в полосе движения в случае потери водителем создания.

Шведский электрический кросс-лифтбек Polestar 2 был на прошлой, второй сессии испытаний и получил два бала итогового рейтинга, но с тех пор разработчики расширили функционал его системы Pilot Assist и улучши противоаварийные алгоритмы работы, итоговая оценка выросла до трёх баллов. Почему не «четвёрка»? Потому что Pilot Assist по-прежнему не работает на перекрёстках любых типов, а также по-прежнему плохо справляется со статичными помехами. В случае отсутствия реакции со стороны водителя (уснул или потерял сознание), Pilot Assist самостоятельно совершает остановку в полосе движения.

Электрический кроссовер Jaguar I-Pace — самая старая модель из четырёх (выпускается с 2018 года) и его система Adaptive Cruise with Steering Assist (InControl) не рассчитана на проезд перекрёстков, не распознаёт статические помехи и неважно удерживает автомобиль в заданной полосе движения. Самый главный недостаток: система продолжает работать, если водитель теряет создание, при этом отключается помощь при рулении — последствия такого бесконтрольного движения могут быть катастрофическими.

Может показаться странным, что Jaguar, считавшийся ещё в середине прошлого десятилетия одним из пионеров в области разработки систем автономного вождения, так скромного оснастил I-Pace и не совершенствует его ассистирующую электронику. Полагаем, всё дело в том, что развивать текущий модельный ряд британская марка не намерена: Jaguar сейчас находится в процессе радикальной трансформации и перехода в лакшери-сегмент, ни одна из действующих моделей не получит прямого наследника.

Напомним, что для оценки ездовой электроники лёгких коммерческих автомобилей у Euro NCAP есть отдельная программа.

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