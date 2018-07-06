Многих обычных российских автомобилистов, а также представителей власти взволновала тема недолива топлива на автозаправках. На проблему обратили внимание после того, как Федерация автовладельцев России опубликовала результаты своего исследования. ФАР проверила 34 АЗС в 13 регионах РФ и выявила недолив топлива на 76% автозаправок. Средний показатель недолива составил 5,05%.

Любопытно, что вопрос с недоливом топлива «встал ребром» только сейчас, хотя о проблеме было известно и раньше. Так, в 2015 году Генпрокуратура и Росстандарт провели проверку, в ходе которой на российских АЗС обнаружили недолив топлива (на уровне 3%): в среднем из 10 литров бензина в бак клиентам недоливали около 300 мл. Увеличение с 3% до 5% нельзя назвать существенным.

Можно предположить, что тема стала острее, потому что автомобильное топливо заметно подорожало. По данным Росстата, цена бензина в среднем по стране с начала года выросла на 7,3%, «дизеля» – на 7,9%. В ряде регионов РФ стоимость горючего повысилась более чем на 10%.

При этом представители Российского и Независимого топливных союзов признали вероятность недолива топлива на заправках. Несмотря на это, методы, которые использовала ФАР для проведения исследования (они не аттестованы), в Союзах поставили под сомнение.

Однако, кому можно доверять в этом вопросе, неясно: по сути, сейчас аттестованная на федеральном уровне методика определения фактически залитого топлива в бак отсутствует. Также нет и постоянного контроля за соблюдением прав потребителей при заправке машин.

На волне возмущения ситуацией Госдума решила запросить у Минэнерго и Роспотребнадзора отчёты о количестве и результатах проверок АЗС в стране и регионах, проведённых за последние три года. Помимо этого депутаты Госдумы ждут ответа на вопрос о том, какие именно механизмы ведомства планируют использовать для того, чтобы устранить возможность недолива топлива на автозаправках.

Недавно «Колёса» сообщали о том, что своё исследование намереваются провести Роскачество и Росстандарт. Взятые на АЗС пробы проверят на фальсификацию, соответствие бензина заявленному октановому числу, наличие присадок. В общей сложности госорганы исследуют более 30 параметров, в том числе недолив топлива на заправках. Как оказалось, ведомства готовятся к анализу топливного рынка с начала 2018 года, пока что они на стадии выбора лучших лабораторий. Когда именно начнётся собственно исследование, Роскачество и Росстандарт пока не сообщают.