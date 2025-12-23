Чудаковатый Renault Filante Record 2025 установил обещанный рекорд эффективности

Одноместный электрический электромобиль Renault Filante Record 2025 с дизайном в стиле 1920-х и с батареей от серийного кроссовера Renault Scenic E-Tech проехал на одной зарядке более 1000 км менее чем за 10 часов со средним расходом энергии 7,8 кВт·ч/100 км.

Renault Filante Record 2025 был представлен в январе этого года как экспериментальный проект, главная цель которого указана его названии: в течение 2025 года одноместный электромобиль должен был установить некий рекорд эффективности. 2025 год подошёл к концу, западный мир уже ушёл на рождественские каникулы, и вот сегодня внезапно пришёл пресс-релиз о том, что рекордный заезд Renault Filante Record 2025 всё-таки состоялся.

Почему так долго тянули? Дело в том, что исходный дизайн Renault Filante Record 2025 оказался не очень эффективным, что в общем-то было понятно с самого начала. Облик Renault Filante Record 2025 вдохновлён его историческим предками — Renault 40 CV (1925-1926 годы), Renault Nervasport des Records (1934 год) и Renault Étoile Filante (1956 год), на которых в своё время были установлены несколько мировых рекордов скорости на коротких и длинных дистанциях.

Ретро-формы плохо совместимы с современным представлениями об эффективности, поэтому их пришлось «допиливать». В частности колёса теперь полностью убраны в обтекатели, а сами обтекатели полностью отделены от кузова, исчезли круглые светодиодные фары, оптимизирована форма рычагов подвески, с основного корпуса убраны лишние отверстия. В итоге коэффициент аэродинамического сопротивления с х удалось снизить с 0,4 до 0,3 — всё равно многовато для рекордного автомобиля, но тем не менее.

Основные конструктивные особенности Renault Filante Record 2025 остались неизменными: лёгкий кузов, разработанный компанией Ligier, изготовлен из алюминия и углепластика, особые шины Michelin имеют сниженный почти на 40% коэффициент сопротивления качению. Характеристики силовой установки не раскрыты, известно только, что рекордный электромобиль оснащён батареей ёмкостью 87 кВт·ч от серийного кроссовера Renault Scenic E-Tech. Весит Renault Filante Record 2025 всего 1000 кг, из которых 600 кг приходятся на батарею.

В одноместном кокпите Renault Filante Record 2025 пилот полулежит в лёгком кресле. Педалей нет, ускорением и торможением заведует многофункциональный штурвал в стиле «стимпанк», к нему же прикручен цилиндрический щиток приборов. Двери заменяет поднимающийся колпак, причём для удобства посадки/высадки рулевая колонка поднимается вместе с этим колпаком.

После доработки дизайна Renault Filante Record 2025 на октябрь была намечена попытка установить рекорд эффективности, но тогда команде, отвечавшей за весь этот проект, помешали погодные условия. В итоге рекордный заезд состоялся 18 декабря в Марокко на автополигоне UTAC. Погода на полигоне в тот день была сухая и безветренная, температура колебалась в диапазоне от +4 до +13°C. Машиной управляли по очереди три человека: тест-пилот Лоран Юргон, инженер-разработчик Констанс Лейро-Резер и инженер-настройщик Артюр Ферьер.

Лоран Юргон (слева), Артюр Ферьер (в центре) и Констанс Лейро-Резер (справа)

Цель была специфическая: проехать на одной зарядке как можно дольше, но в условиях, близким к реальной эксплуатации, то есть на открытой асфальтовой дороге и на довольно высокой (автомагистральной) скорости. В итоге Renault Filante Record 2025 за 9 часов и 52 минуты преодолел 1008 км со средней скоростью 102 км/ч, а средний расход энергии составил 7,8 кВт·ч/100 км. Сами по себе цифры впечатляют, но их не с чем сравнить напрямую.

Рекорд Гиннесса 2023 года от немецкого студенческого электромобиля Muc022 был про другое, а именно про абсолютную эффективность, оторванную от реальной эксплуатации. Muc022, оснащённый с батареей ёмкостью всего 15,5 кВт·ч, наворачивал круги с небольшой скоростью в ангаре Мюнхенского аэропорта, проехал на одной зарядке за 99 часов дистанцию в 2573,79 км, средний расход энергии составил 0,6 кВт·ч/100 км.

Практическая польза от обоих рекордов сомнительна. Ясно, что Renault Filante Record 2025 никогда не станет серийным, но разработчики уверяют, что применённые в нём отдельные технические решения мы увидим на будущих серийных электромобилях Renault.