  • Cupra Tindaya стала предвестником кроссовера, который составит конкуренцию BMW X3

Новый концептуальный SUV призван продемонстрировать будущий фирменный стиль «заряженной» испанской марки.

У бренда Cupra, отделившегося от материнской компании Seat в 2018-м и принадлежащего концерну Volkswagen, дела на европейском рынке сейчас идут неплохо. Согласно статистике Jato Dynamics, cтаросветские дилеры в течение первой половины 2025-го реализовали более 153 тыс. экземпляров, что на 38,2% больше, чем в январе-июне прошлого года. При этом бестселлером марки остаётся кроссовер Formentor, «серебро» у Leon, кроме того, завершает первую тройку новичок – паркетник Terramar.

Концепт Cupra Tindaya
Концепт Cupra Tindaya
Концепт Cupra Tindaya
Концепт Cupra Tindaya
Испанцы в рамках стартовавшего на днях Мюнхенского автосалона представили новый язык дизайна Cupra, в этом им помог новый концептуальный SUV, который получил название Tindaya. Как Kolesa.ru сообщал ранее, шоу-кар получил название в честь горы вулканического происхождения, расположенной на острове Фуэртевентура, который входит в состав Канарского архипелага.

Первый тизер концепта был опубликован во второй половине прошлого месяца, а теперь Cupra Tindaya рассекречен полностью. Не исключено, что некоторые решения, которые компания использовала для шоу-кара, в дальнейшем найдут отражение в будущих моделях бренда. Есть вероятность, что нынешний концепт впоследствии ляжет в основу нового флагманского кроссовера, который сможет составить конкуренцию BMW X3.

Концепт получил острый «нос», выштамповки, будто бы вспоровшие гладь капота с воздуховодами, раскосые фары с рисунком в виде треугольников, спортивный передний бампер с разделёнными воздухозаборниками и резным сплиттером. Профиль украшен накладками на колёсных арках, дополнительными рёбрами, необычными трёхцветными колёсными дисками, узкими наружными зеркалами.

Корму снабдили разделённым надвое спойлером в верхней части багажной двери, фонарями в виде отдельных треугольников со светящимся логотипом бренда по центру, а также агрессивным диффузором в нижней части заднего бампера. Крыша имеет Y-образный каркас и пару съёмных панелей. Известно, что габаритная длина Cupra Tindaya составляет 4,72 метра, а размер его колёсных дисков – 23 дюйма.

Салон концепта рассчитан на четверых седоков (формула – 2+2). В оформлении используется текстура волн (как и на кузове), перед водителем располагается штурвал, а также изогнутый дисплей трапециевидной формы, его диагональ равна 24 дюймам. Справа от водителя, на центральном тоннеле расположена призма (в компании её назвали Jewel, что можно перевести как «сокровище», «драгоценный камень»), которая представляет собой сенсорный блок управления рядом функций. В нижней части лобового стекла есть проекционная полоса, а ещё для этого SUV предусмотрена аудиосистема Sennheiser.

Салон концепта Cupra Tindaya
Салон концепта Cupra Tindaya
Салон концепта Cupra Tindaya
Предполагается, что в основе Cupra Tindaya лежит платформа SSP. Он получил гибридную установку типа REx, в состав которой входят: работающий в качестве генератора для тяговой батареи 1,5-литровый четырёхцилиндровый бензиновый двигатель (не имеет механической связи с колёсами), а также пара электромоторов (по одному на каждой оси), их совокупная отдача равна 293 л.с. Запас хода в чисто электрическом режиме без подзарядки равен 300 км, совокупная дальнобойность – 998 км.

Ранее Cupra рассказала новые подробности о хэтчбеке Raval, который, по плану, должен выйти на рынок в 2026 году.

1 комментарий
09.09.2025 18:58
eeeMan.rg Rori

фигня такая, особенно диски, чисто машина придуманная дизайнером но не инженером

